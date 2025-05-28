Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Sài Gòn Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KĐT Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, Hà Đông, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Kiểm tra và giám sát chất lượng thi công tại công trường, đảm bảo tuân thủ đúng thiết kế, bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phối hợp với các bộ phận khác (kiến trúc, kết cấu, điện, nước...) để giải quyết các vấn đề phát sinh trên công trường.

Kiểm tra và giám sát việc sử dụng vật liệu, đảm bảo chất lượng và số lượng vật liệu đúng theo yêu cầu.

Quản lý hồ sơ, báo cáo tiến độ thi công, chất lượng công trình và các vấn đề phát sinh.

Giám sát an toàn lao động trên công trường, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Báo cáo tình hình công việc hàng ngày/tuần/tháng cho quản lý dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kỹ sư giám sát công trình.

Hiểu biết về các quy trình, tiêu chuẩn xây dựng, quản lý chất lượng công trình.

Thành thạo việc đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, khả năng giải quyết vấn đề.

Khả năng sử dụng phần mềm AutoCad là một lợi thế.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao, làm việc độc lập và theo nhóm.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Sài Gòn Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14tr -16tr/tháng.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, team building.

Cách Thức Ứng Tuyển

