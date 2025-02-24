Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ColorStudio 95K2 Nguyễn Văn Giáp – Phú Đô – Nam Từ Liêm – Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phụ trách kinh doanh, tìm kiếm, phát triển, tiếp cận khách hàng và cung cấp giải pháp truyền thông - quảng cáo đến các doanh nghiệp.

Đàm phán, thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng kinh doanh.

Giữ mối quan hệ tốt giữa khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng với công ty.

Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm theo chỉ tiêu từ Ban Giám đốc và Trưởng phòng.

Nghiên cứu thị trường, khách hàng và đề xuất hoạt động, chiến dịch, chính sách thúc đẩy kinh doanh phù hợp với từng thời điểm.

Đàm phán, báo giá, chốt hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan.

Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo tiến độ công việc và mức độ hài lòng cao nhất cho khách hàng với sản phẩm.

Báo cáo đều đặn về tình hình các dự án và các vấn đề phát sinh đến quản lý bộ phận.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương hiệu Agency & Production house hoặc tương đương.

Nhanh nhạy với số liệu, khả năng tính toán, tổng hợp số liệu tốt.

Ứng viên có network trong các ngành: Bất động sản, Tài chính – ngân hàng, Tiêu dùng nhanh, Công nghệ - Giáo dục...

Hiểu về thị trường, quy trình sản xuất cũng như có khả năng đánh giá chất lượng phim quảng cáo là một lợi thế.

Ưu tiên hướng ngoại và khả năng network tốt.

Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000đ + Lương kinh doanh + Thưởng dự án.

Công ty cung cấp máy tính, các thiết bị làm việc.

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép năm…

Review lương hàng năm, thưởng lễ Tết.

Tham gia các lớp đào tạo, sự kiện gắn kết, team building, du lịch…

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Pantry đầy đủ tủ lạnh, lò vi sóng, trà và cafe thỏa thích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông & Giải trí Sắc Màu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin