CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO

25 - 99 Nhân viên
CÔNG TY CỔ PHẦN NANO Được thành lập từ THÁNG 10 năm 2001 Tiền thân là trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ NANO và SX mực in NANO tháng 2 năm 2000 và nộp đơn thành lập cty THHH NANO tháng 10.2000. Tháng 10.2001 được cấp giấy phép KD với tên gọi: công ty TNHH TM và DV THXD NANO. Chúng tôi hiện nay là Hội viên các hiệp hội như: hội Doanh Nhân trẻ TP.HCM – Hội viên CLB Doanh Nhân Sài Gòn – Hội viên Hội Doanh Nghiệp Bình Thạnh LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 3 lĩnh vực hoạt động chính của NANO: NANO SERCURITY: NANO OFFICE: NANO FRESH: SỨ MỆNH: Cho cuộc sống An Toàn và Tiện nghi hơn! Đem lại sự an toàn, an tâm cho Khách hàng. Trở thành đối tác chính được lựa chọn và tin cậy nhất của Khách hàng. Xây dựng môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội phát triển năng lực cho nhân viên TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI: Ứng dụng công nghệ cao, đầu tư cho công nghệ, dịch vụ ngày càng phù hợp và đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng cao. Đưa NANO trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cao đúng như tên của chúng tôi: NANO CORPORATION TRIẾT LÝ & TÔN CHỈ: Trung thực, hướng đến cộng đồng và vì cộng đồng, tôn trọng khách hàng cũng như đối thủ cạnh tranh (win-win) và luôn nâng cao uy tín từng cá nhân cùng công ty NANO. TRỤ SỞ CHÍNH: Công ty CP Sản Xuất Thương Mại – Dịch Vụ Tin học – Xây dựng NANO Địa chỉ : NANO Office – 173 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM Điện thoại : (028) 3 510 8686 Hotline CSKH : 090 1186 173 – 090 2828 961 Hotline kỹ thuật : 0933 66 44 02 (24/7) Email : [email protected] Website : *** NANO SERCURITY : www.nano.vn *** NANO OFFICE : www.nanotoner.net *** NANO FRESH: + Nhang sạch thảo dược: www.nhangsachthaoduoc.vn + Gối thơm thảo dược: www.dreamlife.com.vn + Trà đinh lăng: tradinhlang.vn XƯỞNG SẢN XUẤT Xưởng SX NANO SECURITY & NANO OFFICE: 173 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM Xưởng SX Sản phẩm NANO FRESH: Ấp Phước Lộc, xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Tp.HCM

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC XÂY DỰNG NA NO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Hạn nộp: 31/10/2025

Hồ Chí Minh 8 - 10 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

