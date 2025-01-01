Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Tập đoàn BRG-đơn vị tiên phong trong mô hình thành lập tập đoàn kinh tế đa ngành lớn tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chất lượng, hoàn hảo trong các lĩnh vực Tài chính-ngân hàng (SeA Bank);Kinh doanh thương mại; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, Thể thao, Sân Golf, Kinh doanh và xây dựng các công trình bất động sản. Với chính sách “Con người-nhân tố kết nối thành công”, Tập đoàn BRG luôn rộng mở và nồng nhiệt chào đón sự hợp tác của các bạn để cùng phát triển. Trở thành nhân viên của Tập đoàn BRG bạn không những được làm việc trong một môi trường năng động, mức thu nhập tương xứng mà còn có cơ hội phát huy hết tài trí và khả năng của mình. Hãy gia nhập đội ngũ nhân viên Tập đoàn BRG để bạn thực sự trở thành Nhân tố kết nối thành công.