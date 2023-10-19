Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
100 - 499 Nhân viên
http://tima.vn
Giới thiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima được thành lập vào đầu năm 2016. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân (tìm kiếm và giới thiệu khách hàng đến với các đơn vị là Đối tác cho vay / tổ chức tài chính) và kinh doanh phần mềm công nghệ.

Là một đơn vị tiên phong với mô hình hoàn toàn mới kết nối giữa người có nhu cầu với đơn vị / tổ chức có năng lực về tài chính, chúng tôi đang trong quá trình bứt phá mạnh mẽ để xây dựng lên một mô hình kết nối tài chính cá nhân cộng đồng.

Tại TIMA GROUP, chúng tôi chú trọng đến việc phát triển con người – nhân tố chính tạo nên sự thành công của công ty. Chúng tôi tự hào xây dựng một nền tảng vững chắc cho tất cả mọi người để cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc công bằng và đầy hứng khởi. Nếu bạn mong muốn cùng làm việc với những con người đầy nhiệt huyết, dám tạo nên sự khác biệt, hãy gia nhập TIMA và tự tin tỏa sáng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
207-01 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

