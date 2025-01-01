Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Được thành lập vào tháng 4 năm 1997, Phong Vũ lúc đó là một cửa hàng buôn bán máy tính nhỏ. Qua nhiều năm Phong Vũ đã từng bước lớn mạnh và phát triển trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm, linh kiện máy tính, thiết bị văn phòng, thông tin liên lạc và giải trí do các hãng điện tử hàng đầu trên thế giới sản xuất. Và đến tháng 7 năm 2007, Phong Vũ chính thức thành lập Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ.