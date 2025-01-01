Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG

Năm 1996, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Văn hóa Phương Bắc chính thức được thành lập. Sau nhiều năm hoạt động, Công ty đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vị thế của mình trên thị trường xuất bản phẩm. Tháng 6 năm 2002, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Văn hóa Phương Bắc chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng để đánh dấu một bước phát triển mới. Với mong ước đem đến cho bạn đọc những tác phẩm hay, đẹp và có giá thành hợp lý, Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng trong suốt 30 năm qua đã không ngừng hoàn thiện và làm mới chính mình nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng nâng cao của bạn đọc. Là một trong những đơn vị làm sách có uy tín, không chỉ xuất bản sách, Huy Hoàng còn sở hữu một hệ thống phát hành sách lớn và chuyên nghiệp, với các nhà sách đã trở thành một không gian văn hóa thân thiện nơi bạn đọc đến không chỉ để mua những cuốn sách yêu thích mà còn là nơi các tác giả gặp gỡ, giao lưu với bạn đọc của mình, và một mạng lưới đối tác rộng khắp cả nước như: Tổng Công ty Sách Việt Nam, Công ty Cổ phần Tiền Phong, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, Công ty Phát hành sách Fahasa TP.HCM, và các Công ty Cổ phần sách Thiết bị trường học các tỉnh thành, v.v...

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG

Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 15/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

