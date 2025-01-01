Giới thiệu Công ty Cổ phần Atomi Digital

Công ty Cổ phần Atomi Digital (Atomi Digital) là nhà cung cấp các giải pháp Công nghệ Tài chính và Dịch vụ Công nghệ thông tin. Atomi Digital phát triển với định hướng mang tới cho khách hàng các dịch vụ Tài chính, Công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế trên thị trường. Đặc biệt, Atomi Digital đã được lựa chọn là đối tác hợp tác lâu dài trong việc cung cấp giải pháp công nghệ trong việc xây dựng phát triển Ngân hàng số và Hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt cho một số Ngân hàng như LienVietPostBank và Sacombank. Đến với công ty bạn sẽ được: - Lương, thưởng và chế độ phúc lợi hấp dẫn (Lên tới 17 tháng lương/năm, ăn trưa tại công ty, khám sức khỏe, xét tăng lương hàng năm,..) - Bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Team building hàng năm - Tham gia các hoạt động đào tạo thường xuyên nâng cao năng lực .