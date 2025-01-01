Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CHT LAB

CHT LAB

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CHT LAB

CHT – LAB Chtlab.io là một trong những Công ty đi đầu về lĩnh vực Block Chain. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng để tham gia vào Bộ máy của Công ty chúng tôi tại Hà Nội. Chúng tôi rất hi vọng sẽ có bạn cùng đồng hành trên con đường xây dựng và phát triển của Công ty chúng tôi. Đây là cơ hội để bạn trở thành một thành viên quan trọng và tiềm năng của Công ty. Trụ sở: Tầng 6, Tòa TH Office Số 27, ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Tin tuyển dụng CHT LAB

CHT LAB

Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB CHT LAB

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 15 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 6, Tòa TH Office Số 27, ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

