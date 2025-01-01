Giới thiệu CHT LAB

CHT – LAB Chtlab.io là một trong những Công ty đi đầu về lĩnh vực Block Chain. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng để tham gia vào Bộ máy của Công ty chúng tôi tại Hà Nội. Chúng tôi rất hi vọng sẽ có bạn cùng đồng hành trên con đường xây dựng và phát triển của Công ty chúng tôi. Đây là cơ hội để bạn trở thành một thành viên quan trọng và tiềm năng của Công ty. Trụ sở: Tầng 6, Tòa TH Office Số 27, ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội