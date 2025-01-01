Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Giới thiệu Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec là công ty thành viên thuộc tập đoàn Vingroup (sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Vincom, Vinpearl, Vinhomes, …). Với hơn 7 năm thành lập, Vinmec đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực dịch vụ y tế chất lượng cao tại Việt Nam với chứng nhận quốc tế JCI đầu tiên của Việt Nam và hệ thống phòng khám vệ tinh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec tự hào sở hữu cơ sở hạ tầng cao cấp, trang thiết bị hiện đại bậc nhất cùng đội ngũ bác sỹ, chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn cao và quy trình khám chữa bệnh, dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Vinmec đem đến cơ hội việc làm tới tất cả những ứng viên có trình độ, kinh nghiệm, nhiệt huyết và sáng tạo. Chúng tôi tự hào cung cấp cho người lao động môi trường làm việc chuyên nghiệp, những chế độ chăm sóc sức khỏe ưu đãi, chế độ lương thưởng, bảo hiểm và đãi ngộ hấp dẫn cùng với cơ hội thăng tiến mở rộng.

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Tuyển Video Editor Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Video Editor Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Địa chỉ
458 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

