Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty CP Casper Việt Nam

Công ty CP Casper Việt Nam

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu Công ty CP Casper Việt Nam

Là một thương hiệu đến từ Thailand, đến nay, Casper Việt Nam đang vươn mình trở thành một thương hiệu mạnh toàn cầu trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh và gia dụng. Sau gần 5 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, tháng 6 năm 2019 Casper đã vươn lên là hãng điều hòa lớn thứ 3 tại Việt Nam, chúng tôi sẽ viết tiếp câu chuyện thần kì của Tivi Casper, máy nước nóng Casper trong thời gian không xa. Đạt được bước tiến thần tốc như vậy, vì Casper là nơi hội tụ những con người nhiệt huyết, máu lửa, say mê công việc và cống hiến không chỉ vì bản thân mình. Mỗi thành viên Casper đều mong muốn góp sức mình làm nên những giá trị tốt, mang đến giải pháp tốt hơn cho người tiêu dùng ở bất cứ đâu có sự hiện diện của Casper. Trở thành thành viên dưới mái nhà Casper, bạn không chỉ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thu nhập thoả đáng với các chính sách đãi ngộ tốt, các chương trình đào tạo hiệu quả, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp mà bạn còn được sống trong một môi trường văn hóa đoàn kết tương trợ, luôn luôn cố gắng để tốt hơn của những đồng nghiệp thượng tôn sự tử tế.

Tin tuyển dụng Công ty CP Casper Việt Nam

Công ty CP Casper Việt Nam

Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam Công ty CP Casper Việt Nam

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 25 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 7, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

