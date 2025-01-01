Giới thiệu Công ty CP Casper Việt Nam

Là một thương hiệu đến từ Thailand, đến nay, Casper Việt Nam đang vươn mình trở thành một thương hiệu mạnh toàn cầu trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh và gia dụng. Sau gần 5 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, tháng 6 năm 2019 Casper đã vươn lên là hãng điều hòa lớn thứ 3 tại Việt Nam, chúng tôi sẽ viết tiếp câu chuyện thần kì của Tivi Casper, máy nước nóng Casper trong thời gian không xa. Đạt được bước tiến thần tốc như vậy, vì Casper là nơi hội tụ những con người nhiệt huyết, máu lửa, say mê công việc và cống hiến không chỉ vì bản thân mình. Mỗi thành viên Casper đều mong muốn góp sức mình làm nên những giá trị tốt, mang đến giải pháp tốt hơn cho người tiêu dùng ở bất cứ đâu có sự hiện diện của Casper. Trở thành thành viên dưới mái nhà Casper, bạn không chỉ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thu nhập thoả đáng với các chính sách đãi ngộ tốt, các chương trình đào tạo hiệu quả, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp mà bạn còn được sống trong một môi trường văn hóa đoàn kết tương trợ, luôn luôn cố gắng để tốt hơn của những đồng nghiệp thượng tôn sự tử tế.