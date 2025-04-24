Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận 3, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng;
Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được;
Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype);
Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình;
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng;
Chịu trách nhiệm trong việc xác định yêu cầu của sản phẩm từ các bên liên quan (khách hàng/công ty).
Ngoài nhiệm vụ chính là BA, công việc kiêm thêm tester khi công việc BA đi vào hoàn tất để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật công việc được tốt hơn
Phân tích yêu cầu, tạo kế hoạch kiểm thử;
Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả;
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm sau mỗi giai đoạn;
Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ phục vụ cho việc kiểm thử;
Phân bổ công việc trong nhóm test, review test case và chất lượng test của tester;
Làm việc chặt chẽ với PO, Developers để chuẩn bị launching sản phẩm, tính năng mới, đảm bảo chất lượng đạt yêu cầu;
Làm việc với các đội kỹ thuật, các scrum team khác trong công ty để trao đổi hoặc đưa ra thông tin sản phẩm (nếu cần);
nếu cần
Làm việc chặt chẽ với Developers, Product Owner & Scrum master cùng nhau thảo luận để làm rõ yêu cầu sản phẩm, yêu cầu công việc trong quá trình sprint.
Kiểm soát chất lượng các sản phẩm trước khi được đưa đến cho người dùng.
Phối hợp chặt chẽ nhóm kỹ thuật (backend, web & mobile) để đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều
Phối hợp với nhóm phát triển sản phẩm (product design) để hoàn thiện các tài liệu yêu cầu phát triển chi tiết
Tuyển nhân viên/Trưởng bộ phận BA kiêm nhiệm Tester

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan đến kỹ thuật hệ thống, CNTT, kinh tế.
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm
Có kinh nghiệm về dự án liên quan tới y tế, bệnh viện là lợi thế.
Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình (code).
Sử dụng thành thạo các công cụ mockup, tool trong công việc: draw, Figma,
Am hiểu các mô hình quy trình: BPMN, UML, Flowchart, WBS.
Hiểu rõ về mô hình Agile (SCRUM)
Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm
Có kiến thức cơ bản về kiến trúc dữ liệu của hệ thống và SQL
Có kiến thức UX (Hiểu được những phương pháp, cách tiếp cận hướng UX trong dự án và có thể đứng ở vai trò người dùng để trải nghiệm sản phẩm).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, đãi ngộ xứng đáng
BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Dự án và công nghệ thử thách, thú vị
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, tự do sáng tạo
Nhận offer đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 491/76 Nguyễn Đình Chiểu P2 Quận 3 TP.HCM

