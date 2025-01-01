Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Đầu tư T&L (Tiền thân là hệ thống hàng hiệu TORANO) đã đi vào hoạt động được 6 năm, là công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng thời trang nam với các sản phẩm chủ yếu như Polo, sơ mi, quần âu, jeans. Thương hiệu TORANO vừa ra mắt đã được khách hàng đánh giá rất cao về sản phẩm do mẫu mã phong phú và chất lượng tốt. TORANO luôn tâm huyết và nỗ lực đem đến những sản phẩm thời trang mang ứng dụng cao, hiện đại, năng động, phù hợp với văn hóa, gu thẩm mỹ của người tiêu dùng. Với định hướng rõ ràng về chiến lược, quy mô và đặc biệt là tiêu chí phục vụ khách hàng của TORANO, đội ngũ nhân sự được tuyển chọn là đội ngũ nhân sự có trình độ, tay nghề cao. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thiết bị hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm túc, tỉ mỉ đến từng sản phẩm, TORANO đã dần khẳng định, giữ vững và liên tục nâng cao vị trí của mình trong làng thời trang Việt. Đến nay, các sản phẩm mang thương hiệu thời trang TORANO đã có mặt trên toàn bộ thị trường của 63 tỉnh thành cả nước. Thông qua các hệ thống các cửa hàng bán lẻ tại thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các đại lý uỷ quyền và nhiều đối tác phân phối ở các tỉnh, thương hiệu thời trang TORANO đã là một sản phẩm được yêu thích và tin dùng trên thị trường.