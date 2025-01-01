Giới thiệu Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam

HTMART VIỆT NAM HTmart Việt Nam phát triển hơn 10 năm trong lĩnh vực thiết bị văn phòng, phần mềm và thiết bị siêu thị - Mã số mã vạch. Hiện nay, HTmart chuyên sâu cung cấp giải pháp quản lý bán hàng cho siêu thị, shop, cửa hàng và các trung tâm bán lẻ. Giải pháp quản lý bằng mã vạch cho các đơn vị hành chính, bệnh viện, Ngân hàng và dịch vụ công cộng. Với đội ngũ kinh nghiệm, am hiểu thị trường, Doanh nghiệp và người tiêu dùng. HTmart mong muốn và quyết tâm trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị siêu thị như máy in bill, máy in mã vạch, máy POS bán hàng, giải pháp mã vạch,... Sản xuất Giấy in bill, Decal tem nhãn. Nhập khẩu máy in hóa đơn, Lắp ráp máy in tem nhãn mã vạch, Máy quét mã vạch QRcode