Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup
- Hải Phòng: Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận
• Develop and lead a Safety first culture while ensuring safe work practices and compliance to all local regulatory guidelines are met.
• Safety first approach to everything we do. Ensuring that LOTO (Lock out tag out) processes and procedures are adhered to and all risks are identified and mitigated before each task.
• Support any machine/equipment project for process lines from the planning to implementation.
• Commissioning & installation.
• Open Issues List tracking until complete closure.
• Machine Acceptance documents deliverables (MOA, EHS checklist, etc…)
• Maintenance documentation deliverables:
+ Maintenance Manuals or Books
+ Maintenance Work Instructions
+ Maintenance Troubleshooting
+ Mechanical, Electrical, Pneumatic, Hydraulic schemes
+ PLC/CNC programs backup
+ Spare parts list
• Ensure that Process control standards are captured into EPS_Error Proofing System, monitored and tracked to ensure robust systems are in place and strictly adhered to.
• Effectively train, coach and support Maintenance and Engineering team members in problem solving (e.g. ECRs, DCRs, CARDs, PPS, etc…) and resolution activities relating to Process and Controls Engineering.
