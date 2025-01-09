Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

• Develop and lead a Safety first culture while ensuring safe work practices and compliance to all local regulatory guidelines are met.

• Safety first approach to everything we do. Ensuring that LOTO (Lock out tag out) processes and procedures are adhered to and all risks are identified and mitigated before each task.

• Support any machine/equipment project for process lines from the planning to implementation.

• Commissioning & installation.

• Open Issues List tracking until complete closure.

• Machine Acceptance documents deliverables (MOA, EHS checklist, etc…)

• Maintenance documentation deliverables:

+ Maintenance Manuals or Books

+ Maintenance Work Instructions

+ Maintenance Troubleshooting

+ Mechanical, Electrical, Pneumatic, Hydraulic schemes

+ PLC/CNC programs backup

+ Spare parts list

• Ensure that Process control standards are captured into EPS_Error Proofing System, monitored and tracked to ensure robust systems are in place and strictly adhered to.

• Effectively train, coach and support Maintenance and Engineering team members in problem solving (e.g. ECRs, DCRs, CARDs, PPS, etc…) and resolution activities relating to Process and Controls Engineering.