Giới thiệu Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH

Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH (SUTECH) là tổ chức tư vấn, đào tạo và chứng nhận các hệ thống quản lý ra đời và phát triển dựa trên nguyên tắc:”Tạo ra giá trị cho khách hàng cũng chính là tạo ra giá trị cho chính mình”. SUTECH luôn luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp sản xuất, thương mại trong quá trình hoạt động. Đến với SUTECH khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc bởi chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ như: (1) Dịch vụ tư vấn pháp lý cho các DN hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – nghiệp (2) tư vấn, chứng nhận bất kỳ tiêu chuẩn nào mà khách hàng mong muốn hướng đến Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH (SUTECH) là tổ chức tư vấn, đào tạo và chứng nhận các hệ thống quản lý ra đời và phát triển dựa trên nguyên tắc:”Tạo ra giá trị cho khách hàng cũng chính là tạo ra giá trị cho chính mình”. Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH SUTECH luôn luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp sản xuất, thương mại trong quá trình hoạt động. Đến với SUTECH khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc bởi chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ như: (1) Dịch vụ tư vấn pháp lý cho các DN hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – nghiệp (2) tư vấn, chứng nhận bất kỳ tiêu chuẩn nào mà khách hàng mong muốn hướng đến Xem thêm