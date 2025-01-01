Giới thiệu Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

INTCO RECYCLING (mã cổ phiếu 688087), là nhà sản xuất tái chế tài nguyên kỹ thuật cao , tham gia vào việc tái chế, tái sinh và sử dụng các nguồn tài nguyên tái chế,công ty đã mở ra một cuộc cách mạng đổi mới toàn bộ chuỗi công nghiệp tái chế nhựa, là một doanh nghiệp kết hợp hoàn hảo việc tái chế nhựa với việc ứng dụng các mặt hàng tiêu dùng thời trang.Có trụ sở chính tại Zibo, Sơn Đông, công ty sở hữu cơ sở Phụng Hiền, Thượng Hải , Lu'an, Anhuy, Zhenjiang, Giang Tô, Malaysia và Việt Nam, có hơn 3.400 nhân viên. INTCO RECYCLING có khả năng tái chế và tái sử dụng khoảng 100.000 tấn nhựa bọt PS mỗi năm, sử dụng công nghệ tái chế nhựa tiên tiến và công nghệ phát triển sản phẩm nhựa tái chế để thực hiện tái chế nhựa có giá trị cao và hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn.Các sản phẩm chính bao gồm thiết bị tái chế, hạt nhựa tái chế, khung tranh và khung ảnh thân thiện với môi trường, khung thành phẩm thân thiện với môi trường và vật liệu trang trí nội, ngoại thất thân thiện với môi trường. Các sản phẩm được xuất khẩu sang hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trong và ngoài nước. Năm 2020, khởi động dự án tái chế cấp thực phẩm 50.000 tấn chai nước PET cấp thực phẩm tại nhà máy Malaysia, sử dụng công nghệ phân loại quang điện hoàn toàn tự động và công nghệ phân loại màu, công nghệ làm sạch từ chai sang chai, tỷ lệ loại bỏ tạp chất cao và các công nghệ khác,có thể sản xuất hạt r-PET cấp sợi và hạt cấp chai, tấm r-PET và các sản phẩm tạo hình nhiệt khác nhau,được sử dụng trong ngành bao bì nhựa cấp thực phẩm, ngành dệt may, công nghiệp ô tô, v.v.Sản phẩm đã đạt chứng nhận FDA, EFSA. INTCO RECYCLING có khả năng tái chế và tái sử dụng khoảng 150.000 tấn nhựa mỗi năm, giúp thế giới giảm 300.000 tấn khí thải carbon, tiết kiệm 450.000 tấn tài nguyên dầu thô, giảm khoảng 2,7 triệu cây xanh bị chặt hạ mỗi năm. Kể từ khi thành lập đến nay đã giảm lượng khí thải carbon khoảng 3,4 triệu tấn, tiết kiệm khoảng 5,1 triệu tấn tài nguyên dầu thô và giảm khoảng 33 triệu cây xanh do bị chặt hạ. Trong tương lai, Intco sẽ tập trung vào lợi thế của toàn bộ chuỗi công nghiệp tái chế và sử dụng tài nguyên, mở rộng năng lực sản xuất PS tái chế lên 300.000 tấn và năng lực sản xuất PET tái chế lên 1 triệu tấn. Mở rộng theo chiều dọc lĩnh vực tái chế các loại nhựa khác nhau như PE, PP, HDPE, v.v, và mở rộng theo chiều ngang sang lĩnh vực tái tạo tài nguyên đa nguyên liệu,trở thành nhà sản xuất kỹ thuật cao tái chế tài nguyên hàng đầu thế giới,góp phần thực hiện tính trung hòa carbon và sự phát triển bền vững của trái đất!