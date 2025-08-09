Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Lô 01/02 KCN Bỉm Sơn A, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
1. Thiết lập lưu trình quản lý, bào trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị;
2. Đào tạo, hướng dẫn công nhân viên thao tác đúng quy trình;
3. Đảm bảo máy móc vận hành ổn định, Giảm thiểu hàng lỗi phát sinh, tổ chức các bộ phận liên quan tham gia phần tích nguyên nhần và cải thiện liên quan đến thiết bị.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, điện tử, cơ khí hoặc các ngành liên quan.
2. Sử dụng thành thạo các công cụ đo lường, đọc và hiểu bàn vẽ kỹ thuật.
3. Có thể setup chuyển, máy móc thiết bị và tổ chức bào trì bảo dưỡng thiết bị.
4. Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
5. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung
2. Sử dụng thành thạo các công cụ đo lường, đọc và hiểu bàn vẽ kỹ thuật.
3. Có thể setup chuyển, máy móc thiết bị và tổ chức bào trì bảo dưỡng thiết bị.
4. Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
5. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung
Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc
Đóng BHXH 100% từ tháng thử việc đầu tiê
Ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Đóng BHXH 100% từ tháng thử việc đầu tiê
Ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI