Giới thiệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING

Công ty TNHH Đầu tư & Thương Mại Nexa Holding hoạt động trong 2 lĩnh vực chính bao gồm Thiết bị làm đẹp nhập khẩu & Huấn luyện sức khoẻ giới tính. Là một trong những đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực huấn luyện sức khoẻ giới tính. DR SUN cung cấp chương trình huấn luyện luyện tập để nâng cao sức khoẻ cho khách hàng. Xuyên suốt 5 năm qua, chúng tôi đã phục vụ cho hơn 100.000 khách hàng trên toàn quốc. Hệ thống kênh Marketing gồm Tiktok, Youtube, Facebook được phát triển trên 5 năm. Trung bình lượng traffic đạt hơn 200 triệu/năm.