Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING
Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 222 Dương Đình Nghệ ,Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 16 Triệu
Thống kê và tổng hợp số liệu doanh thu bán hàng.
Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh định kì (hàng ngày, hàng tháng, quý, năm), báo cáo thuế theo quy định
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí
Quản lý tiền mặt và tài sản cố định
Hỗ trợ quản lý công nợ nhắc phòng kinh doanh.
Quản lý hàng tồn kho
Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm trình lên ban giám đốc.
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 3 năm kế toán.
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và báo cáo tốt.
Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (vlookup, pivot table,...)
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.Khả năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm và trung thực.
Biết sử dụng 1 phần mêm kế toán
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và báo cáo tốt.
Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (vlookup, pivot table,...)
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.Khả năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm và trung thực.
Biết sử dụng 1 phần mêm kế toán
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp máy tính khi đi làm.
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI