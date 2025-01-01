Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM

Thành lập năm 2017, SECOM tự hào là một trong những doanh nghiệp xuất sắc trong ngành thương mại điện tử xuyên biên giới, nổi bật với khả năng chinh phục thị trường toàn cầu nhờ sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu của khách hàng quốc tế. Chúng tôi không ngừng đổi mới công nghệ, tối ưu quy trình thiết kế, và lựa chọn những sản phẩm chất lượng cao, nhằm mang đến cho người tiêu dùng toàn cầu những sản phẩm mang thương hiệu với chất lượng vượt trội, tính năng độc đáo, và mức giá hợp lý trên các nền tảng như Amazon, Etsy, Google Shopping, Tiktok Shop, Shopify, Woocommerce,...vv Sứ mệnh của chúng tôi là đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới cùng với khẩu hiệu 'THINK BIG, WORK SMART', chúng tôi kiên quyết tuyên bố với toàn thế giới: Những gì thế giới làm được, Việt Nam chúng tôi sẽ làm tốt hơn. Chúng tôi tự tin sánh vai cùng những cường quốc, mang trong mình bản lĩnh kiên cường và trí tuệ vượt trội của người Việt, quyết tâm khẳng định vị thế trên đấu trường toàn cầu. Sứ mệnh đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới 'THINK BIG, WORK SMART'

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 23/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

37/2/6 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-dich-vu-secom-ntd169731
