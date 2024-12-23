Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam
- Hồ Chí Minh:
- 41 Thảo Điền, Thảo Điền, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- quận Thanh Xuân, Hà Nội
- 161
- 163 Bùi Tá Hán, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- quận Ninh Kiều, Cần Thơ
- Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
- Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm theo địa bàn được giao
Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mở rộng mối quan hệ với khách hàng theo kênh truyền thống.
Chăm sóc khách hàng nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách
Tạm ứng hàng để bán trong ngày.
Thực hiện công việc bán hàng trực tiếp – giao hàng – trưng bày tại cửa hàng
Xác nhận đơn hàng, theo dõi và hỗ trợ thu hồi công nợ/ tiền mặt của khách hàng.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt, Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, thích làm công việc sales.
Đam mê công việc, nhiệt tình, hoà đồng.
Tại Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến theo năng lực
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
