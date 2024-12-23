Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 41 Thảo Điền, Thảo Điền, Thủ Đức, Hồ Chí Minh - quận Thanh Xuân, Hà Nội - 161 - 163 Bùi Tá Hán, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - quận Ninh Kiều, Cần Thơ - Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn và bán các sản phẩm theo địa bàn được giao

Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mở rộng mối quan hệ với khách hàng theo kênh truyền thống.

Chăm sóc khách hàng nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách

Tạm ứng hàng để bán trong ngày.

Thực hiện công việc bán hàng trực tiếp – giao hàng – trưng bày tại cửa hàng

Xác nhận đơn hàng, theo dõi và hỗ trợ thu hồi công nợ/ tiền mặt của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm bán hàng bánh kẹo, thực phẩm kênh cửa hàng tạp hoá là một lợi thế.

Sức khỏe tốt, Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, thích làm công việc sales.

Đam mê công việc, nhiệt tình, hoà đồng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương, trợ cấp, thưởng theo doanh số, lương tháng 13.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội thăng tiến theo năng lực

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

