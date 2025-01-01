Danh sách Công ty >

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS

Giới thiệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS

Vào đầu năm 2015, văn phòng thiết kế Scene Plus được thành lập để thực hiện các dịch vụ tư vấn lập dự án, thiết kế quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc và nội thất. Scene Plus nghiên cứu các giải pháp vi khí hậu tối ưu cho công trình, phát triển bền vững và tăng trưởng thông minh dựa trên nền tảng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, văn hoá. Scene Plus phát triển kiến trúc bền vững, có lợi cho con người và môi trường. Với quy trình thiết kế bài bản, khoa học, nắm bắt nhu cầu của người sử dụng, Scene Plus hướng tới các dự án có hiệu quả thương mại, đồng thời mang tính sáng tạo cao. Với một cơ cấu quản lý đơn giản nhưng hiệu quả, Scene Plus rất quan tâm đến việc hợp tác và phát triển mạng lưới cộng tác viên chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế, để cung cấp sản phẩm tư vấn chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Tuyển Kiến trúc sư làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Hạn nộp: 17/09/2025

Hồ Chí Minh 400 - 600 USD Kinh nghiệm: Không yêu cầu

20 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

