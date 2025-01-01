Giới thiệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS

Vào đầu năm 2015, văn phòng thiết kế Scene Plus được thành lập để thực hiện các dịch vụ tư vấn lập dự án, thiết kế quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc và nội thất. Scene Plus nghiên cứu các giải pháp vi khí hậu tối ưu cho công trình, phát triển bền vững và tăng trưởng thông minh dựa trên nền tảng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, văn hoá. Scene Plus phát triển kiến trúc bền vững, có lợi cho con người và môi trường. Với quy trình thiết kế bài bản, khoa học, nắm bắt nhu cầu của người sử dụng, Scene Plus hướng tới các dự án có hiệu quả thương mại, đồng thời mang tính sáng tạo cao. Với một cơ cấu quản lý đơn giản nhưng hiệu quả, Scene Plus rất quan tâm đến việc hợp tác và phát triển mạng lưới cộng tác viên chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế, để cung cấp sản phẩm tư vấn chất lượng tốt nhất cho khách hàng.