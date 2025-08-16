Giới thiệu Công ty TNHH Med Service

Công Ty TNHH Med Service Xem trang công ty Quy mô: 10 - 150 nhân viên Medigo là nền tảng chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong kết nối người dùng với các dịch vụ y tế thiết yếu 24/7. Với sứ mệnh "Chăm sóc sức khỏe dễ dàng – tiếp cận nhanh chóng – phục vụ tử tế", Medigo mang đến trải nghiệm toàn diện: từ đặt thuốc, tư vấn bác sĩ trực tuyến đến giao hàng tận nơi trong 20 phút. Tính đến nay, Medigo đã phục vụ hàng triệu người dùng trên toàn quốc thông qua mạng lưới hàng trăm nhà thuốc đối tác cùng chuỗi nhà thuốc 24/24 riêng. Chúng tôi liên tục đổi mới để mở rộng sang các lĩnh vực như sức khỏe thầm kín, y tế dự phòng, và nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác – cả online lẫn offline. Văn hóa tại Medigo Tại Medigo, chúng tôi xây dựng một môi trường kỷ luật nhưng nhân văn, hiệu quả nhưng không quên sự tử tế. Văn hóa xoay quanh 5 giá trị cốt lõi: Kỷ luật – Quyết liệt – Hiệu quả – Đoàn kết – Tử tế Chúng tôi đề cao sự chủ động, trách nhiệm, và khát khao tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng. Medigo là nơi bạn được lắng nghe, được phát triển và đồng hành cùng một đội ngũ trẻ trung, đầy đam mê trong lĩnh vực y tế – công nghệ. Tại sao chọn Medigo? - Sứ mệnh nhân văn trong ngành chăm sóc sức khỏe - Sản phẩm thực tiễn, có giá trị, đang tăng trưởng mạnh - Đội ngũ chuyên nghiệp, trẻ trung, kỷ luật - Chính sách đãi ngộ rõ ràng, gắn chặt hiệu quả - Không gian sáng tạo, khuyến khích phản biện & trao quyền làm chủ Bạn muốn cùng Medigo xây dựng một hệ sinh thái y tế tiện lợi và tử tế cho hàng triệu người Việt? Gia nhập chúng tôi hôm nay.