Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Med Service

banner-company

Công ty TNHH Med Service

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty TNHH Med Service

Công Ty TNHH Med Service Xem trang công ty Quy mô: 10 - 150 nhân viên Medigo là nền tảng chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong kết nối người dùng với các dịch vụ y tế thiết yếu 24/7. Với sứ mệnh "Chăm sóc sức khỏe dễ dàng – tiếp cận nhanh chóng – phục vụ tử tế", Medigo mang đến trải nghiệm toàn diện: từ đặt thuốc, tư vấn bác sĩ trực tuyến đến giao hàng tận nơi trong 20 phút. Tính đến nay, Medigo đã phục vụ hàng triệu người dùng trên toàn quốc thông qua mạng lưới hàng trăm nhà thuốc đối tác cùng chuỗi nhà thuốc 24/24 riêng. Chúng tôi liên tục đổi mới để mở rộng sang các lĩnh vực như sức khỏe thầm kín, y tế dự phòng, và nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác – cả online lẫn offline. Văn hóa tại Medigo Tại Medigo, chúng tôi xây dựng một môi trường kỷ luật nhưng nhân văn, hiệu quả nhưng không quên sự tử tế. Văn hóa xoay quanh 5 giá trị cốt lõi: Kỷ luật – Quyết liệt – Hiệu quả – Đoàn kết – Tử tế Chúng tôi đề cao sự chủ động, trách nhiệm, và khát khao tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng. Medigo là nơi bạn được lắng nghe, được phát triển và đồng hành cùng một đội ngũ trẻ trung, đầy đam mê trong lĩnh vực y tế – công nghệ. Tại sao chọn Medigo? - Sứ mệnh nhân văn trong ngành chăm sóc sức khỏe - Sản phẩm thực tiễn, có giá trị, đang tăng trưởng mạnh - Đội ngũ chuyên nghiệp, trẻ trung, kỷ luật - Chính sách đãi ngộ rõ ràng, gắn chặt hiệu quả - Không gian sáng tạo, khuyến khích phản biện & trao quyền làm chủ Bạn muốn cùng Medigo xây dựng một hệ sinh thái y tế tiện lợi và tử tế cho hàng triệu người Việt? Gia nhập chúng tôi hôm nay.

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Y2 Hồng Lĩnh, P.15, Q.10

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-med-service-ntd189008
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm Niteco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Niteco
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 65 Triệu Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji
Tới 65 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Cổ phần GEM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm