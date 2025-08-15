Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Med Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Công việc 24/7, xoay ca 8 tiếng, được nghỉ 1 ngày/tuần

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng qua các kênh online (Facebook, Zalo, Email, Website, App Medigo v.v.).

Tiếp nhận, xử lý đơn hàng và theo dõi quá trình giao nhận.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng thuốc/dược phẩm. Chăm sóc sau mua hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng và sau khi mua hàng.

Cập nhật thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi trên các kênh bán hàng online.

Phối hợp với các bộ phận liên quan và quản lý để đảm bảo chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược từ loại Khá.

Làm việc tại nhà.

Độ tuổi từ 24 đến 30.

Có kinh nghiệm ít nhất sáu (06) tháng về tư vấn dược, bán hàng online hoặc chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và xử lý tình huống linh hoạt.

Giọng nói dễ nghe, không ngọng, không tiếng địa phương

Nhiệt tình, chủ động trong công việc, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Med Service Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng online và chăm sóc khách hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được cấp máy tính/laptop từ công ty (nếu cần).

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Mức lương từ 9.000.000 - 10.000.0000 VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Med Service

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin