Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 152 Phó Đức Chính,, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác tính lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

Làm các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu các chứng từ kế toán nội bộ, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác.

Thực hiện kê khai thuế hàng tháng/quý/năm (GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tài chính…).

Theo dõi và quản lý các khoản thu chi, công nợ nội bộ, chi phí, doanh thu.

Phối hợp với các phòng ban thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Lưu trữ, sắp xếp, quản lý chứng từ kế toán khoa học, đúng quy định.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán hoặc các vị trí tương đương.

Hiểu biết về các quy định luật thuế, luật lao động và bảo hiểm xã hội hiện hành.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast…) và Excel.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 – 15 triệu/tháng.

Signing bonus hấp dẫn.

Chế độ phúc lợi toàn diện

Lương: Tối thiểu 13 tháng lương/năm.

Xét tăng lương 1- 2 lần/năm. Thưởng Tết, hiệu quả công việc...

Văn phòng làm việc chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài.

Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến.

Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin