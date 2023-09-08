Giới thiệu ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Năm 2021 chúng ta có 19 cửa hàng trên 8 tỉnh thành. Năm 2022 kết thúc chúng ta có hơn 80 cửa hàng trên 20 tỉnh thành khắp cả nước. Đó là một kết quả được tạo nên bởi công sức của toàn thể nhân sự . Mỗi một cá nhân trong Hesman đều rất quan trọng và là mảnh ghép không thể thiếu trong công ty, Hesman không thể quên những đóng góp của các bạn trong việc phát triển công ty. SỨ MỆNH HESMAN: Đem đến cho khách hàng được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất về sản phẩm tại các vùng, miền Việt Nam và Thế giới. Và nhân viên bán hàng trở thành chuyên gia về sản phẩm.