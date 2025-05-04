Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng
Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: VPGD 70 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Kế toán tổng hợp / KT thuế
Kế toán tiền mặt
Kế toán thanh toán
Kế toán vật tư
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI