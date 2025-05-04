Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 27 Triệu

Mức lương 23 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2B, Ngõ 36 Giang Văn Minh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 23 - 27 Triệu

Thiết lập bộ máy kế toán phù hợp với mô hình và quy mô hoạt động công ty.

Ban hành, hướng dẫn thực hiện quy trình, quy chế kế toán - tài chính nội bộ.

Phân công công việc, kiểm soát hiệu quả hoạt động của nhân sự kế toán.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động thu – chi, công nợ, quản lý tài sản, hàng tồn kho.

Quản lý, phân tích dòng tiền, đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn.

Phối hợp lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn; dự báo nhu cầu vốn và phương án cân đối.

Lập, kê khai, nộp báo cáo thuế, các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đúng hạn.

Lập báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.

Đảm bảo toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán hợp lệ, lưu trữ đúng quy định pháp luật.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo về giải pháp tài chính, cơ cấu chi phí, phương án đầu tư.

Tư vấn, kiểm tra điều khoản tài chính trong hợp đồng kinh tế.

Phối hợp đánh giá hiệu quả tài chính các dự án, kế hoạch kinh doanh.

Đại diện công ty làm việc với cơ quan Thuế, Ngân hàng, Kiểm toán, các đơn vị kiểm tra, thanh tra.

Xây dựng mối quan hệ hợp tác tích cực với các đối tác tài chính.

Tổng hợp, soát xét số liệu báo cáo của các công ty thành viên (nếu có).

Đảm bảo đồng bộ hệ thống kế toán toàn Group.

Với Mức Lương 23 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính.

Ít nhất 2-3 năm ở vị trí Trưởng phòng Kế toán hoặc tương đương.

Am hiểu sâu sắc về hệ thống kế toán, quy định pháp luật về tài chính, thuế.

Trực tiếp tham gia hoặc quản lý việc lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, và các báo cáo kiểm toán.

Làm việc với các cơ quan chức năng (Thuế, Kiểm toán, Ngân hàng,...) và xử lý các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính, thuế.

Chính trực

Tinh thần trách nhiệm cao

Chịu được áp lực công việc

Tư duy phân tích và logic

Kỹ năng quản lý

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Khả năng chiến lược

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 27 triệu

Thưởng hiệu suất: Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng theo kết quả kinh doanh.

Thử việc: 100% lương

Đóng BHXH, BHYT theo quy định pháp luật

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt cho cá nhân và người thân.

Miễn phí gửi xe, chế độ nghỉ mát, du lịch hằng năm.

Các phúc lợi đặc biệt nhân dịp lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ...

Trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết.

Nhiều cơ hội phát triển kỹ năng và chuyên môn qua các khóa đào tạo.

Cơ hội tham gia các hoạt động gắn kết tại các resort, gala, hoặc sự kiện đặc biệt.

Thời gian: 8h30 - 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & Thứ 7 cách tuần.

Địa điểm: Tầng 2B, tòa Capital Building, ngõ 36 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici

