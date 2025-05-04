Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 27 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 27 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Ngày đăng tuyển: 04/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici

Kế toán trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici

Mức lương
23 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2B, Ngõ 36 Giang Văn Minh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 23 - 27 Triệu

Thiết lập bộ máy kế toán phù hợp với mô hình và quy mô hoạt động công ty.
Ban hành, hướng dẫn thực hiện quy trình, quy chế kế toán - tài chính nội bộ.
Phân công công việc, kiểm soát hiệu quả hoạt động của nhân sự kế toán.
Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động thu – chi, công nợ, quản lý tài sản, hàng tồn kho.
Quản lý, phân tích dòng tiền, đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn.
Phối hợp lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn; dự báo nhu cầu vốn và phương án cân đối.
Lập, kê khai, nộp báo cáo thuế, các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đúng hạn.
Lập báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.
Đảm bảo toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán hợp lệ, lưu trữ đúng quy định pháp luật.
Tham mưu cho Ban lãnh đạo về giải pháp tài chính, cơ cấu chi phí, phương án đầu tư.
Tư vấn, kiểm tra điều khoản tài chính trong hợp đồng kinh tế.
Phối hợp đánh giá hiệu quả tài chính các dự án, kế hoạch kinh doanh.
Đại diện công ty làm việc với cơ quan Thuế, Ngân hàng, Kiểm toán, các đơn vị kiểm tra, thanh tra.
Xây dựng mối quan hệ hợp tác tích cực với các đối tác tài chính.
Tổng hợp, soát xét số liệu báo cáo của các công ty thành viên (nếu có).
Đảm bảo đồng bộ hệ thống kế toán toàn Group.

Với Mức Lương 23 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính.
Ít nhất 2-3 năm ở vị trí Trưởng phòng Kế toán hoặc tương đương.
Am hiểu sâu sắc về hệ thống kế toán, quy định pháp luật về tài chính, thuế.
Trực tiếp tham gia hoặc quản lý việc lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, và các báo cáo kiểm toán.
Làm việc với các cơ quan chức năng (Thuế, Kiểm toán, Ngân hàng,...) và xử lý các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính, thuế.
Chính trực
Tinh thần trách nhiệm cao
Chịu được áp lực công việc
Tư duy phân tích và logic
Kỹ năng quản lý
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Khả năng chiến lược

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 27 triệu
Thưởng hiệu suất: Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng theo kết quả kinh doanh.
Thử việc: 100% lương
Đóng BHXH, BHYT theo quy định pháp luật
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt cho cá nhân và người thân.
Miễn phí gửi xe, chế độ nghỉ mát, du lịch hằng năm.
Các phúc lợi đặc biệt nhân dịp lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ...
Trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết.
Nhiều cơ hội phát triển kỹ năng và chuyên môn qua các khóa đào tạo.
Cơ hội tham gia các hoạt động gắn kết tại các resort, gala, hoặc sự kiện đặc biệt.
Thời gian: 8h30 - 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & Thứ 7 cách tuần.
Địa điểm: Tầng 2B, tòa Capital Building, ngõ 36 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-23-27-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job354264
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng Nissan Phạm Văn Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 30 Triệu Nissan Phạm Văn Đồng
24 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Tập Đoàn Bắc Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty CP Tập Đoàn Bắc Hà
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAN HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAN HOLDINGS
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SỨ TOÀN CẦU - VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty TNHH TM G Collcet
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NAM AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NAM AN
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAVE MART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAVE MART VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÀNH LỢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÀNH LỢI
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN NAM
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty thiết bị công nghệ y tế việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu Công ty thiết bị công nghệ y tế việt
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm