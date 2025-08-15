Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Trợ lý tiếng Trung

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu D Geleximco Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Phụ trách công việc hành chính – nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương,...
Làm việc và trao đổi trực tiếp với sếp người Trung Quốc, hỗ trợ phiên dịch tiếng Trung khi cần thiết.
Soạn thảo, quản lý văn bản, hợp đồng lao động, quyết định liên quan đến nhân sự.
Làm việc với các cơ quan ban ngành về bảo hiểm, thuế, lao động theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo lưu loát tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt.
Khả năng giao tiếp, sắp xếp công việc và tính linh hoạt xử lý tình huống tốt.
Ứng viên vui lòng nộp CV bằng Tiếng Trung khi ứng tuyển

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Mức lương hấp dẫn từ 15 – 20 triệu VNĐ, có thể thỏa thuận khi phỏng vấn.
Chế độ đãi ngộ theo năng lực và đóng góp.
Cung cấp quầy line ăn vặt và đồ uống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D24-NV14 ô số 33, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

