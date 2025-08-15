Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 155 Triệu

Mức lương 10 - 155 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: số 49, đường N2, khu Đô Thị Mới, Khu phố Bình Thung 1,Phường Bình An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 155 Triệu

Với Mức Lương 10 - 155 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận đi công tác, cập nhập xu hướng thị trường

- Có các kiến thức chuyên môn, 2 năm kinh nghiệm làm việc ở những lĩnh vực liên quan

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực hương liệu đồ ngọt, bánh các loại

- Kỹ năng lắng nghe, chịu khó quan sát.

- Kỹ năng truyền đạt thông tin ngắn gọn, dễ hiểu.

- Kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 7h45-16h30 (nghỉ trưa 45p) từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin