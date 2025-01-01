Danh sách Công ty >

CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM

Được thành lập vào năm 2020, Thương hiệu Sakawin với ước mơ gây dựng một thương hiệu bàn học trẻ em tốt nhất tại Việt Nam mà bất cứ một ai cũng có thể tiếp cận và sở hữu sản phẩm dòng sản phẩm này. Chúng tôi luôn muốn người tiêu dùng Việt Nam được sử dụng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất với một mức giá tốt nhất. Xây dựng văn hóa và môi trường làm việc lành mạnh; trao cơ hội và phát huy năng lực của nhân viên để cùng đồng hành lâu dài trên chặng đường phát triển cũng là lý tưởng mà Sakawin luôn theo đuổi.

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SAKAWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 9 - 11 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

B3-D7, ngõ 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng , Cầu Giấy , Hà Nội

