Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Chịu trách nhiệm kiểm tra chứng từ kế toán đúng hạn và chính xác.

- Đối chiếu dữ liệu (thuế, doanh thu) giữa hệ thống kế toán và dữ liệu kê khai thuế.

- Chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế , báo cáo và thanh toán thuế đúng thời hạn và chính xác.

- Chuẩn bị báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý, thông báo phát hành hóa đơn ( khi có phát sinh).

- Hỗ trợ các cấp quản lý trong các kỳ thanh tra thuế hoặc các yêu cầu từ các cơ quan thuế địa phương hoặc cơ quan thuế Nhà Nước.

- Các báo cáo và dự án khác theo yêu cầu.

- Nam/nữ 25t-35t

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế.

- Có kinh nghiệm 1 năm làm việc ở vị trí tương đương trở lên.

- Có hiểu biết về thuế, luôn cập nhật các quy định về thuế.

Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh (thõa thuận)

- Địa điểm làm việc: Số 10 Duy Tân, Cầu Giấy, HN

- Thưởng, chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty

- Được tham gia đầy đủ các loại hình Bảo hiểm theo Quy định của Luật lao động

- Được tham gia vào các lớp huấn luyện, đào tạo để nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm và phát huy khả năng sáng tạo

- Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, trẻ trung và có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng

