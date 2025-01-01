Giới thiệu CÔNG TY TNHH BANTAM POINT

Bantam Point là một công ty truyền thông có trụ sở tại Đà Nẵng, tập trung vào dịch vụ sáng tạo nội dung marketing cho ngành công nghiệp chăm sóc sức khoẻ mắt trên toàn cầu. Chúng tôi thường xuyên hợp tác với các công ty truyền thông khác và các khách hàng trên toàn thế giới. Hãy tham gia vào đội ngũ đang phát triển mạnh mẽ của chúng tôi để trải nghiệm các cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời khi làm một công việc có ích cho xã hội - đó là nâng cao nhận thức về việc xoá mù loà, đồng thời có thể hưởng mức lương và các phúc lợi cạnh tranh, trong một môi trường làm việc lành mạnh mang tính sáng tạo và tinh thần hợp tác tập thể. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động, được xây dựng trên 3 yếu tố chính là giao tiếp minh bạch, cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung, sáng tạo để không ngừng đổi mới.