Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xử lý hồ sơ thanh toán của phòng mua hàng: quản lý danh muc vendor, theo dõi công nợ, xử lý công nợ với vendor (hồ sơ nguyên vật liệu)

Soạn thảo và lưu trữ hợp đồng, hồ sơ

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu mua sắm từ các bộ phận trong công ty theo quy trình

Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

Thành thạo phần mềm Microsoft Excel

Có khả năng tư duy bảng biểu

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo

Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc khoa học, đảm bảo hiệu suất.

Có kỹ năng làm việc nhóm, có khả năng phối hợp và hợp tác giữa các phòng ban

Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10tr gross

Tham gia hoạt động gắn kết Happy Hour, Teambuilding, Sinh nhật,…

Đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, 12 ngày phép năm.

Lương tháng 13, có thưởng hiệu quả kinh doanh

Tham gia bảo hiểm sức khỏe AAA theo qui định của công ty

Tặng vé xem phim hàng tháng

Review định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media

