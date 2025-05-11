Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty CP Beta Media
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công ty CP Beta Media

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty CP Beta Media

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xử lý hồ sơ thanh toán của phòng mua hàng: quản lý danh muc vendor, theo dõi công nợ, xử lý công nợ với vendor (hồ sơ nguyên vật liệu)
Soạn thảo và lưu trữ hợp đồng, hồ sơ
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu mua sắm từ các bộ phận trong công ty theo quy trình
Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo phần mềm Microsoft Excel
Có khả năng tư duy bảng biểu
Có kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo
Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc khoa học, đảm bảo hiệu suất.
Có kỹ năng làm việc nhóm, có khả năng phối hợp và hợp tác giữa các phòng ban

Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10tr gross
Tham gia hoạt động gắn kết Happy Hour, Teambuilding, Sinh nhật,…
Đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, 12 ngày phép năm.
Lương tháng 13, có thưởng hiệu quả kinh doanh
Tham gia bảo hiểm sức khỏe AAA theo qui định của công ty
Tặng vé xem phim hàng tháng
Review định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Beta Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25A Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 08, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

