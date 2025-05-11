Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT DGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 - 87 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Tìm kiếm và xây dựng nguồn cung ứng vật tư, thiết bị xây dựng phù hợp với yêu cầu của công ty.

• Khảo sát giá cả thị trường, thu thập báo giá và thương lượng với nhà cung cấp để có mức giá và điều kiện mua hàng tốt nhất.

• Lập kế hoạch mua hàng, đảm bảo vật tư được cung cấp đầy đủ và đúng tiến độ phục vụ các dự án thi công.

• Quản lý danh sách nhà cung cấp và phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài.

• Kiểm tra và đánh giá chất lượng vật tư, thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật.

• Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng và giao nhận.

• Theo dõi và quản lý hợp đồng mua hàng, kiểm soát tiến độ thanh toán và giao hàng.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng, quản lý xây dựng, hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong vai trò nhân viên mua hàng, ưu tiên trong lĩnh vực vật tư và thiết bị xây dựng.

• Am hiểu thị trường vật tư xây dựng và các quy định liên quan đến đấu thầu, hợp đồng mua bán.

• Kỹ năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.

• Khả năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

• Tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT DGI Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 13-14tr

• Lương tháng T13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, du lịch....

• Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

• Được đào tạo và phát triển chuyên môn, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

• Được tham gia các hoạt động du lịch của công ty

• Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước.

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT DGI

