Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH VTTECH

CÔNG TY TNHH VTTECH

10 - 24 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH VTTECH

Công ty VTTech được thành lập vào 2017. Hiện tại VTTech đang tìm những người đồng hành như Developer, Tester, Leader, Technical, PM… cùng tham gia, chung tay phát triển VTTech lớn mạnh. VTTech là Công ty chuyên cung cấp phần mềm mang tính giải pháp quản lý vận hành cho các chuỗi Nha Khoa Thẩm Mỹ - Clinic. Dental Software Clinic - Spa Software Mobile Apps Design HRM Call Center - SMS brandname

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH VTTECH

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh 8 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

