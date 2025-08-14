Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH VTTECH
- Hồ Chí Minh: 19
- 21
- 23 đường số 07, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tổng quan công việc:
1. Nhận khách
Tiếp nhận thông tin chi tiết về khách hàng mới từ bộ phận kinh doanh (Sale).
Lên lịch chủ động bắt đầu triển khai hệ thống chi tiết với khách hàng.
2. Thu thập các dữ liệu cần thiết:
Trao đổi với khách hàng và lấy dữ liệu cần thiết để setup hệ thống.
Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng cung cấp lại file thông tin theo đúng định dạng yêu cầu.
Chủ động xác định và thống nhất thời gian đào tạo với lịch trình khách hàng
3. Training - đào tạo
Thực hiện train & đào tạo tập trung online hoặc offline (Chỉ trong khu vực HCM)
Cập nhật các vấn đề - yêu cầu của khách lên công cụ làm việc chung và follow deadline (nếu có)
4. Hỗ trợ sử dụng
Theo dõi và hỗ trợ trả lời các yêu cầu của khách hàng trên nhóm.
Ghi nhận yêu cầu, trao đổi với P. Kỹ thuật để có phương án xử lý.
Follow task - báo deadline với khách hàng.
4. Chăm sóc khách hàng định kỳ
Thực hiện chăm sóc khách hàng đang phụ trách định kỳ theo lịch trình
Ghi nhận yêu cầu và tiến hành xử lý (nếu có)
5. Gia hạn & tái ký hợp đồng
Hỗ trợ P. Kế toán trong việc nhắc khách hàng gia hạn
6. Trực Hotline & Nhóm chat
Phân công lịch trực xoay theo tuần.
Thời gian trực 4h 1 ngày.
7. Báo cáo
Báo cáo theo lịch trình các vấn đề của khách hàng trong tuần
Báo cáo số lượng khách hàng gia hạn hằng tháng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động trong việc xử lý khách hàng
Có kỹ năng trao đổi, truyền đạt & từ chối khéo léo
Có trách nhiệm với deadline
Di chuyển đến cơ sở khách hàng để đào tạo
Yêu cầu độ tuổi: 20 - 27
Tại CÔNG TY TNHH VTTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Trực Hotline & nhóm chat: Tính lương tăng ca
Thưởng hằng tháng khi điểm KPI tốt
Thử việc: 01 tháng nhận 85%
Nhận lương Net.
Bảo hiểm 100% trên lương cơ bản
12 ngày phép năm.
Teambuilding 1 lần / năm
Các kỳ nghỉ lễ theo nhà nước, Tết nghĩ nhiều hơn
Chế độ thai sản - giảm giờ làm
Các chế độ khác:
Chính sách Grab khi di chuyển
Chính sách hỗ trợ chi phí khi train trực tiếp tại cơ sở của khách hàng (Khu vực HCM)
Chính sách thâm niên
Chế độ review lương 1 lần / năm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Làm việc tại môi trường công nghệ, nhân viên trẻ, Các phòng ban hỗ trợ hết mình trong công việc. Sếp DEV tâm lý có thể giải quyết vấn đề khách hàng nhanh chóng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VTTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
