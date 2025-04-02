Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Fujinet Systems JSC

banner-company

Fujinet Systems JSC

500 - 999 nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Fujinet Systems JSC

FUJINET được thành lập vào tháng 09 năm 2000, có 23 năm kinh nghiệm, gần 800 kỹ sư làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhật Bản và Quy Nhơn. Từ những ngày đầu hoạt động FUJINET đã chọn thị trường Nhật làm định hướng phát triển dài lâu, khách hàng chính là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Doanh số từ công việc offshore mỗi năm chiếm hơn 90% cả công ty. Đến nay đã nằm trong Top 10 công ty phát triển phần mềm tại thị trường Nhật Bản hàng đầu Việt Nam. Một trong các yếu tố tạo nên sự thành công của FUJINET chính là đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu thông qua quy trình làm việc chặt chẽ, độ bảo mật tuyệt đối đạt chuẩn CMMI Maturity Level 3 và ISO 27001 đã xây dựng được niềm tin, uy tín với khách hàng. Mỗi nhân viên là tài sản quý giá nhất, là nhân tố quan trọng tạo nên một FUJINET phát triển trường tồn theo thời gian. Để nhân viên an tâm cống hiến, công ty luôn tạo một môi trường làm việc hoàn hảo, kích thích sáng tạo. Đầu tư cho sức khỏe nhân viên và cả người thân bằng các gói bảo hiểm cao cấp. Tổ chức những hoạt động giải trí, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với phân khúc nhân viên nhằm mang đến nguồn năng lượng tươi mới, tích cực sau giờ làm việc. Ngoài ra, sau đại dịch Covid-19 công ty đã ứng biến linh hoạt hình thức làm việc từ xa cho 100% nhân viên, và được triển khai cụ thể vào ngày thứ Sáu hàng tuần, 01 tuần trước và sau Tết Nguyên Đán toàn bộ nhân viên được làm việc tại nhà. Quy định này đã tạo điều kiện cho nhân viên chủ động quản lý thời gian hiệu quả hơn. Bên cạnh tập trung phát triển thương hiệu và chăm sóc đội ngũ nhân viên, động lực giúp công ty đưa thương hiệu Việt ra ngoài khu vực là sự công nhận từ Nhà nước, Các hiệp hội ngành công nghệ thông tin, Các kênh báo chí truyền thông đưa tin phải kể đến như: + Top 10 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam trong 9 năm liên tục do VINASA bình chọn; + Danh hiệu Sao Khuê 4 năm liền trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm do VINASA bình chọn; + Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng bằng khen vì đã đóng góp cho sự phát triển chung của ngành Thông tin và Truyền thông; Công nghệ thông tin.

Tin tuyển dụng Fujinet Systems JSC

Fujinet Systems JSC

Tuyển Product Marketing Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Product Marketing Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC Fujinet Systems JSC

Hạn nộp: 18/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình (Tòa nhà Waseco Plaza, Khu C, Lầu 9)

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/fujinet-systems-jsc-ntd180153
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Navee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Navee
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vận Tải Trans Van Links Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công Ty TNHH Vận Tải Trans Van Links Việt Nam
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sengroup
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vận Tải Trans Van Links Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vận Tải Trans Van Links Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Mandala Suites Bắc Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Mandala Suites Bắc Giang
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 900 USD Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam
500 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing United Overseas Bank (Vietnam) Limited (UOB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận United Overseas Bank (Vietnam) Limited (UOB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VHG SOLUTIONS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ sơn Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 26 Triệu Tập đoàn Tân Á Đại Thành
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm