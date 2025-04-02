Giới thiệu Fujinet Systems JSC

FUJINET được thành lập vào tháng 09 năm 2000, có 23 năm kinh nghiệm, gần 800 kỹ sư làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhật Bản và Quy Nhơn. Từ những ngày đầu hoạt động FUJINET đã chọn thị trường Nhật làm định hướng phát triển dài lâu, khách hàng chính là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Doanh số từ công việc offshore mỗi năm chiếm hơn 90% cả công ty. Đến nay đã nằm trong Top 10 công ty phát triển phần mềm tại thị trường Nhật Bản hàng đầu Việt Nam. Một trong các yếu tố tạo nên sự thành công của FUJINET chính là đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu thông qua quy trình làm việc chặt chẽ, độ bảo mật tuyệt đối đạt chuẩn CMMI Maturity Level 3 và ISO 27001 đã xây dựng được niềm tin, uy tín với khách hàng. Mỗi nhân viên là tài sản quý giá nhất, là nhân tố quan trọng tạo nên một FUJINET phát triển trường tồn theo thời gian. Để nhân viên an tâm cống hiến, công ty luôn tạo một môi trường làm việc hoàn hảo, kích thích sáng tạo. Đầu tư cho sức khỏe nhân viên và cả người thân bằng các gói bảo hiểm cao cấp. Tổ chức những hoạt động giải trí, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với phân khúc nhân viên nhằm mang đến nguồn năng lượng tươi mới, tích cực sau giờ làm việc. Ngoài ra, sau đại dịch Covid-19 công ty đã ứng biến linh hoạt hình thức làm việc từ xa cho 100% nhân viên, và được triển khai cụ thể vào ngày thứ Sáu hàng tuần, 01 tuần trước và sau Tết Nguyên Đán toàn bộ nhân viên được làm việc tại nhà. Quy định này đã tạo điều kiện cho nhân viên chủ động quản lý thời gian hiệu quả hơn. Bên cạnh tập trung phát triển thương hiệu và chăm sóc đội ngũ nhân viên, động lực giúp công ty đưa thương hiệu Việt ra ngoài khu vực là sự công nhận từ Nhà nước, Các hiệp hội ngành công nghệ thông tin, Các kênh báo chí truyền thông đưa tin phải kể đến như: + Top 10 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam trong 9 năm liên tục do VINASA bình chọn; + Danh hiệu Sao Khuê 4 năm liền trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm do VINASA bình chọn; + Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng bằng khen vì đã đóng góp cho sự phát triển chung của ngành Thông tin và Truyền thông; Công nghệ thông tin.