Tuyển Trưởng phòng tài chính IELTS 1984 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

- Tổng hợp, kiểm tra và đối chiếu số liệu từ các bộ phận

- Hạch toán thu chi hoạt động của công ty trên phần mềm kế toán

- Xuất hoá đơn, chứng từ

- Lập, quản lý, sắp xếp, lưu trữ sổ sách, chứng từ của công ty hàng tháng, quý, và năm

- Lập báo cáo/tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định

- Lập báo cáo/tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân

- Lập báo cáo tài chính năm theo quy định

- Giải trình, báo cáo cho cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu

- Lập các báo cáo quản trị hàng tháng, quý, năm và khi có yêu cầu

- Các công việc khác liên quan đến kế toán

- Hỗ trợ một số công việc hành chính - nhân sự có liên quan