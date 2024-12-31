Tuyển Trưởng phòng tài chính IELTS 1984 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng phòng tài chính IELTS 1984 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

IELTS 1984
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
IELTS 1984

Trưởng phòng tài chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại IELTS 1984

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà An Tâm Building, số 213/9 Nguyễn Gia Trí

- Phường 25

- Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tổng hợp, kiểm tra và đối chiếu số liệu từ các bộ phận
- Hạch toán thu chi hoạt động của công ty trên phần mềm kế toán
- Xuất hoá đơn, chứng từ
- Lập, quản lý, sắp xếp, lưu trữ sổ sách, chứng từ của công ty hàng tháng, quý, và năm
- Lập báo cáo/tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định
- Lập báo cáo/tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân
- Lập báo cáo tài chính năm theo quy định
- Giải trình, báo cáo cho cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu
- Lập các báo cáo quản trị hàng tháng, quý, năm và khi có yêu cầu
- Các công việc khác liên quan đến kế toán
- Hỗ trợ một số công việc hành chính - nhân sự có liên quan

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
- Có 3-4 năm kinh nghiệm trong công ty giáo dục
- Cẩn thận, có trách nhiệm cao với công việc
- Mong muốn phát triển bản thân một cách toàn diện, khát khao học hỏi cái mới, nhiệt tình lao vào công việc

Tại IELTS 1984 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IELTS 1984

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

IELTS 1984

IELTS 1984

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà An Tâm Building, số 213/9 Nguyễn Gia Trí - Phường 25 - Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-tai-chinh-thu-nhap-15tr-25tr-thang-tai-ho-chi-minh-job292683
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SDS Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TM XD Diệu Long
Tuyển Trưởng phòng tài chính Cty TNHH TM XD Diệu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 15 USD
Cty TNHH TM XD Diệu Long
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 900 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Tuyển Trưởng phòng tài chính Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus International College
Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Pegasus International College
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mecsu
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Mecsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Mecsu
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SDS Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TM XD Diệu Long
Tuyển Trưởng phòng tài chính Cty TNHH TM XD Diệu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 15 USD
Cty TNHH TM XD Diệu Long
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 900 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Tuyển Trưởng phòng tài chính Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus International College
Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Pegasus International College
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mecsu
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty cổ phần Mecsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Mecsu
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng tài chính Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Bệnh Viện Gia An 115 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bệnh Viện Gia An 115
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Jobtest làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu Công Ty TNHH Jobtest
22 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty CP Đầu Tư IMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,000 USD Công Ty CP Đầu Tư IMG
1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Suoi Tien Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Thời Gian làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,300 USD Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Thời Gian
Trên 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,300 - 2,100 USD Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
1,300 - 2,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO
2,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Vietnam Australia International School (Vas)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty CP Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Conasi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Conasi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Cnsl Industrial làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu Công Ty TNHH Cnsl Industrial
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính IELTS 1984 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu IELTS 1984
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Dolphin Sea Air Services Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Dolphin Sea Air Services Corp.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kaizen Suisan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kaizen Suisan
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Asco Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Asco Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính SUNWAH Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SUNWAH Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Asia Shopper Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Asia Shopper Marketing
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3,000 USD Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Việt Nam
2,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH IELTS M KHUE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH IELTS M KHUE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 3,500 USD Vifon
1,500 - 3,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Thịnh Vượng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH DOCTOR BEAUTY CURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DOCTOR BEAUTY CURE
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,700 - 2,100 USD Vifon
1,700 - 2,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Và Xây Dựng Sài Gòn (Senco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm