Tuyển Trưởng phòng tài chính IELTS 1984 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà An Tâm Building, số 213/9 Nguyễn Gia Trí
- Phường 25
- Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Tổng hợp, kiểm tra và đối chiếu số liệu từ các bộ phận
- Hạch toán thu chi hoạt động của công ty trên phần mềm kế toán
- Xuất hoá đơn, chứng từ
- Lập, quản lý, sắp xếp, lưu trữ sổ sách, chứng từ của công ty hàng tháng, quý, và năm
- Lập báo cáo/tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định
- Lập báo cáo/tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân
- Lập báo cáo tài chính năm theo quy định
- Giải trình, báo cáo cho cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu
- Lập các báo cáo quản trị hàng tháng, quý, năm và khi có yêu cầu
- Các công việc khác liên quan đến kế toán
- Hỗ trợ một số công việc hành chính - nhân sự có liên quan
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 3-4 năm kinh nghiệm trong công ty giáo dục
- Cẩn thận, có trách nhiệm cao với công việc
- Mong muốn phát triển bản thân một cách toàn diện, khát khao học hỏi cái mới, nhiệt tình lao vào công việc
