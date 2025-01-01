Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Công ty Cổ phần Thaiholdings được thành lập từ năm 2011 với tên gọi đầu tiên là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Kinh Thành. Đến năm 2016, công ty chính thức đổi tên và hoạt động dưới thương hiệu Thaiholdings. Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Thaiholdings đã và đang không ngừng phát huy tối đa hiệu quả các nguồn vốn huy động từ các cổ đông, các tổ chức cho hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời đổi mới tổ chức sản xuất và công tác quản lý, quản trị Công ty nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa; Đặt lợi ích của đối tác, cổ đông lên hàng đầu; Tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn người lao động; Đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty; Tuân thủ theo quy định pháp luật Nhà nước.