Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

5000+ Nhân viên
Giới thiệu Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được thành lập ngày 13/05/1993, với tầm nhìn trở thành một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ. Theo đuổi chiến lược hoạt động gắn với hiệu quả và bền vững cùng phương châm "lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh", trong suốt chặng đường 27 năm phát triển, ABBANK luôn được đánh giá là một Ngân hàng uy tín, là người đồng hành tận tâm, đáng tin cậy của các Khách hàng, Đối tác và Nhà đầu tư. ABBANK chú trọng công tác nâng cao chất lượng dịch vụ với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm; phát triển các sản phẩm dịch vụ giải pháp tài chính tiện ích, hiệu quả và linh hoạt; nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp trên toàn quốc. Tất cả nỗ lực này nhằm tạo ra giá trị gia tăng cùng những trải nghiệm dịch vụ tài chính vượt trội cho khách hàng khi giao dịch với ABBANK.

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 08/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

