Công việc Bác sĩ đa khoa

-

Có 10 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI
Tuyển Bác sĩ đa khoa BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI
Hạn nộp: 05/06/2025
Lào Cai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN INSMART TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Bác sĩ đa khoa CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN INSMART TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN INSMART TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA
Tuyển Bác sĩ đa khoa CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA
Hạn nộp: 01/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
Tuyển Bác sĩ đa khoa TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
Hạn nộp: 30/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA
Tuyển Bác sĩ đa khoa CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA
Hạn nộp: 27/04/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Tiền Giang Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Wellspring Saigon International Bilingual School
Tuyển Bác sĩ đa khoa Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,200 USD
Wellspring Saigon International Bilingual School
Hạn nộp: 25/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,000 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÁI THỊNH
Tuyển Bác sĩ đa khoa CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÁI THỊNH làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÁI THỊNH
Hạn nộp: 13/12/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Quảng Bình Hà Tĩnh Còn 91 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON
Tuyển Bác sĩ đa khoa CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 200 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 200 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Tuyển Bác sĩ đa khoa Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Tuyển Bác sĩ đa khoa CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ đa khoa, tổng quát đang tăng cao tại các khu vực phát triển như Hà Nội, TP. HCM… với mức lương dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Đội ngũ bác sĩ đa khoa đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trở thành lực lượng lao động không thể thiếu trên thị trường.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bác sĩ đa khoa

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ đa khoa, tổng quát tại Việt Nam đang có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh nền y tế phát triển và dân số ngày càng gia tăng. Bác sĩ đa khoa đóng là người chịu trách nhiệm khám và điều trị cho bệnh nhân với những bệnh lý tổng quát.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ đa khoa không chỉ ở bệnh viện mà còn tại các cơ sở y tế tư nhân, phòng khám đa khoa và trạm y tế xã, huyện. Xu hướng này còn được thúc đẩy bởi việc tăng cường chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sự gia tăng của những bệnh mãn tính. Nhiều địa phương ở Việt Nam cũng đang gặp phải tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Chính vì vậy, cơ hội việc làm cho bác sĩ đa khoa vẫn rất rộng mở trong thời gian tới.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ đa khoa tăng mạnh tại nhiều thành phố do nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao
Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ đa khoa tăng mạnh tại nhiều thành phố do nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao

2. Mức lương trung bình của bác sĩ đa khoa

Mức lương trung bình của bác sĩ đa khoa tại Việt Nam dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công tác. Dưới đây là bảng lương cụ thể cho việc làm bác sĩ đa khoa:

Mức lương theo vị trí

Việc làm bác sĩ đa khoa

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Bác sĩ tổng quát, đa khoa mới ra trường

10.000.000 - 15.000.000

Bác sĩ tổng quát, đa khoa có kinh nghiệm

(1-3 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 20.000.000

Bác sĩ tổng quát, đa khoa có kinh nghiệm

(3-5 năm kinh nghiệm)

20.000.000 - 30.000.000

Bác sĩ tổng quát, đa khoa có nhiều kinh nghiệm

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

30.000.000 - 40.000.000

3. Quy định về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng bác sĩ đa khoa tại Việt Nam, ứng viên phải đảm bảo hoàn thành đầy đủ các yêu cầu về bằng cấp và chứng chỉ hành nghề theo quy định của Bộ Y tế. Những tiêu chuẩn này được đặt ra nhằm bảo đảm đội ngũ bác sĩ có đủ năng lực chuyên môn và kiến thức cần thiết để làm việc:

Yêu cầu

Chi tiết

Bằng cấp

Bác sĩ đa khoa phải có bằng đại học chuyên ngành y khoa, được cấp bởi các trường đại học y tế được công nhận bởi Bộ Y tế Việt Nam.

Chứng chỉ hành nghề

Bác sĩ cần có chứng chỉ hành nghề y tế, được cấp bởi Sở Y tế tỉnh/thành phố nơi làm việc. Chứng chỉ này yêu cầu bác sĩ hoàn thành kỳ thi cấp phép.

Chứng chỉ chuyên môn

Bác sĩ cần có chứng chỉ hành nghề trong các chuyên khoa nếu làm việc tại khoa khác ngoài khoa khám chữa bệnh tổng quát.

Đào tạo liên tục

Bác sĩ phải tham gia khóa học, đào tạo liên tục để cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp nhằm duy trì chứng chỉ hành nghề.

4. Mô tả chi tiết công việc của bác sĩ tổng quát

Với vai trò là người chăm sóc sức khỏe tổng quát, bác sĩ đa khoa là một phần không thể thiếu trong hệ thống y tế, đảm nhận nhiệm vụ khám và điều trị các bệnh lý cơ bản. Dưới đây là các nhiệm vụ chính mà một bác sĩ đa khoa thường xuyên thực hiện:

  • Khám và chẩn đoán bệnh: Bác sĩ tổng quát thực hiện các cuộc thăm khám, thu thập thông tin lịch sử bệnh lý, thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán bệnh để đưa ra phương pháp điều trị phù hợp.

  • Đưa ra phương án điều trị: Dựa trên kết quả thăm khám bác sĩ sẽ đưa ra các phương pháp điều trị cho bệnh nhân bao gồm kê đơn thuốc, tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý và chỉ định các xét nghiệm, chẩn đoán chuyên sâu nếu cần.

  • Theo dõi sức khỏe và điều trị dài hạn: Giám sát quá trình điều trị và tiến trình phục hồi của bệnh nhân, thực hiện các cuộc tái khám định kỳ để điều chỉnh phương án điều trị.

  • Tư vấn sức khỏe và phòng ngừa bệnh: Tư vấn cho bệnh nhân về các biện pháp phòng ngừa bệnh tật, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn thể trạng và duy trì lối sống lành mạnh.

  • Hợp tác với các chuyên gia y tế khác: Khi cần thiết, bác sĩ tổng quát sẽ chuyển bệnh nhân đến các chuyên gia hoặc bác sĩ chuyên khoa để có phương án điều trị chuyên sâu, đảm bảo sự chăm sóc toàn diện.

Bác sĩ đa khoa đảm nhận nhiệm vụ khám và điều trị các bệnh lý cơ bản, cũng như theo dõi sức khỏe của bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị
Bác sĩ đa khoa đảm nhận nhiệm vụ khám và điều trị các bệnh lý cơ bản, cũng như theo dõi sức khỏe của bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị

5. Yêu cầu công việc đối với bác sĩ đa khoa

Để trở thành một bác sĩ đa khoa, ngoài việc sở hữu các kỹ năng chuyên môn vững vàng, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu công việc quan trọng khác. Dưới đây là những tiêu chí cơ bản mà một bác sĩ đa khoa cần có để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân:

  • Bằng cấp chuyên môn: Bác sĩ đa khoa cần sở hữu bằng bác sĩ y khoa chính quy từ các trường đại học uy tín và được cấp chứng chỉ hành nghề hợp pháp từ Bộ Y tế, đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện công việc chuyên môn và chăm sóc bệnh nhân.

  • Kinh nghiệm thực tế: Để có thể đưa ra những chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả, bác sĩ đa khoa cần có ít nhất vài năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường y tế như bệnh viện hoặc phòng khám.

  • Kỹ năng giao tiếp: Bác sĩ cần có khả năng giao tiếp rõ ràng và dễ hiểu, giúp bệnh nhân và người thân hiểu về tình trạng sức khỏe và phương án điều trị, đồng thời tạo dựng được lòng tin trong quá trình chăm sóc.

  • Kiến thức chuyên sâu: Bác sĩ đa khoa cần có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực y học, từ chẩn đoán những bệnh thông thường đến phương pháp điều trị tiên tiến và luôn chủ động cập nhật các nghiên cứu mới để nâng cao chất lượng điều trị.

  • Khả năng xử lý tình huống: Công việc của bác sĩ đa khoa đòi hỏi khả năng nhanh chóng đưa ra quyết định đúng đắn trong các tình huống khẩn cấp, với tinh thần làm việc hiệu quả ngay cả khi áp lực công việc cao.

  • Đạo đức nghề nghiệp: Bác sĩ cần thể hiện sự trách nhiệm cao trong công việc, tuân thủ các quy định y đức và bảo mật thông tin cá nhân của bệnh nhân, đồng thời phải luôn giữ thái độ tôn trọng và chăm sóc tận tình với bệnh nhân.

Việc làm bác sĩ đa khoa cần đảm bảo đầy đủ yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và kỹ năng chuyên môn
Việc làm bác sĩ đa khoa cần đảm bảo đầy đủ yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và kỹ năng chuyên môn

6. Khu vực tuyển dụng bác sĩ đa khoa nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ đa khoa đang tăng mạnh ở những khu vực phát triển, nơi có hệ thống y tế hiện đại và cơ sở chăm sóc sức khỏe đa dạng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng.

  • Việc làm bác sĩ đa khoa, tổng quát tại Hà Nội: Với sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở y tế và bệnh viện, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ đa khoa tại Hà Nội ngày càng cao. Thành phố này có số lượng bệnh nhân lớn, cộng với sự gia tăng dân số, yêu cầu về đội ngũ bác sĩ đa khoa để đáp ứng nhu cầu việc làm Hà Nội về dịch vụ y tế là rất lớn.

  • Việc làm bác sĩ đa khoa, tổng quát tại TP.HCM: Là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, TP.HCM cũng là khu vực có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ đa khoa mạnh mẽ. Với sự phát triển của nhiều khu vực dân cư mới và các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nên việc làm TP. HCM cũng ngày càng rộng mở cho các bác sĩ có năng lực.

  • Việc làm bác sĩ đa khoa, tổng quát tại Đà Nẵng: Là thành phố du lịch phát triển với lượng dân cư không ngừng tăng, việc làm Đà Nẵng với nhu cầu tuyển bác sĩ đa khoa lớn. Nhiều cơ sở y tế tại đây cần bổ sung đội ngũ bác sĩ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho cả người dân và du khách.

  • Việc làm bác sĩ đa khoa, tổng quát tại Cần Thơ: Với mục tiêu phát triển thành trung tâm y tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhu cầu tuyển dụng việc làm Cần Thơ cho bác sĩ đa khoa ngày càng lớn. Các bệnh viện, phòng khám tại đây đang thiếu hụt nhân lực để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu vực.

Việc làm bác sĩ đa khoa đang có nhu cầu cao tại nhiều thành phố lớn của Việt Nam, đặc biệt là ở các khu vực phát triển nhanh về kinh tế và dân số
Việc làm bác sĩ đa khoa đang có nhu cầu cao tại nhiều thành phố lớn của Việt Nam, đặc biệt là ở các khu vực phát triển nhanh về kinh tế và dân số

7. Trường Đào tạo Y Khoa uy tín tại Việt Nam

Tại Việt Nam, nhiều trường đại học danh tiếng đã và đang cung cấp chương trình đào tạo Y Khoa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn. Dưới đây là thông tin chi tiết về trường đào tạo Y khoa hàng đầu tại các khu vực trên cả nước trong năm 2024:

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Y Hà Nội

Y khoa

B00

28.27

55.200.000 VNĐ/năm

TP.HCM

Đại học Y Dược TP.HCM

Y khoa

B00

27.8

82.200.000 VNĐ/năm

Đà Nẵng

Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Y khoa

B00; B08; A00; D07

25.47

27.600.000 VNĐ/năm

Cần Thơ

Đại học Y Dược Cần Thơ

Y khoa

B00

25.7

49.150.000 VNĐ/năm
Việt Nam có nhiều trường đại học đào tạo ngành Y khoa chất lượng và uy tín
Việt Nam có nhiều trường đại học đào tạo ngành Y khoa chất lượng và uy tín

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ đa khoa không ngừng gia tăng, phản ánh vai trò quan trọng của đội ngũ y tế trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Với môi trường làm việc đa dạng, mức thu nhập ổn định và cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở, việc làm bác sĩ đa khoa đang mở ra con đường đầy tiềm năng cho những ai mong muốn cống hiến và khẳng định bản thân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.