Tuyển Bác sĩ đa khoa TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Bác sĩ đa khoa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ đa khoa Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bác sĩ đa khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các môn học theo tiến độ và chương trình của iSPACE dưới sự phân công của lãnh đạo Khoa;
Tham gia xây dựng chương trình đào tạo và ra đề thi, coi thi, chấm thi theo quy định;
Thực hiện việc quản lý sinh viên, quản lý lớp học, và sử dụng tài nguyên theo quy định của iSPACE;
Tham gia các hoạt động chuyên môn: Họp chuyên môn, Workshop, hội thảo, hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH,… và các hoạt động chuyên môn khác theo phân công của lãnh đạo Khoa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên
Yêu thích công tác giảng dạy, có kỹ năng sư phạm và truyền đạt tốt
Hiểu biết về cơ sở dữ liệu, quy trình phát triển phần mềm;
Có khả năng đọc – hiểu tài liệu bằng tiếng Anh;
Tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, yêu nghề, thân thiện, dễ hòa đồng với sinh viên, CBNV;
Đam mê học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, sẵn sàng chia sẻ kiến thức.

Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;
Có mức thu nhập hấp dẫn (trả theo năng lực).
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của Nhà nước;
Được hỗ trợ tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM

