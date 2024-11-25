Tuyển Bác sĩ đa khoa CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 200 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Bác sĩ đa khoa

Mức lương
Từ 200 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà 270 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Tư vấn kết quả xét nghiệm của khách hàng
Thường trực tổng đài
Tư vấn, hướng dẫn, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng cho khách hàng
Làm báo cáo số liệu tư vấn khi cần
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý

Tốt nghiệm bác sĩ Y khoa-hệ chính quy (Đa khoa, Sản, Nhi, Nội..v..v..)
Kinh nghiệm tư vấn tối thiểu 01 năm
Có kiến thức bệnh học nội khoa, đa khoa hoặc chuyên khoa khác
Kinh nghiệm thực hành khám, tư vấn và điều trị nội khoa, đa khoa hoặc chuyên khoa khác từ 6 tháng trở lên
Ưu tiên có CCHN

Tổng thu nhập 200.000.000 VNĐ - 250.000.000 VNĐ/năm;
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của Công ty, thưởng các dịp Lễ Tết (27/2, sinh nhật công ty, 30/04 & 01/05, 02/09, tết dương lịch) và tháng lương 13++;
Phụ cấp tiền ăn: 40.000 VNĐ/bữa;
Chế độ du lịch trong và ngoài nước cho CBNV;
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân (Chồng con và Tứ thân phụ mẫu) hằng năm bởi hệ thống y tế MEDLATEC GROUP;
Các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định của Luật lao động;
Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ y khoa và các kỹ năng mềm;
Môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 - Tầng 4, 278 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

