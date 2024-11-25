Tuyển Bác sĩ đa khoa CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 200 Triệu

Mức lương Từ 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà 270 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Bác sĩ đa khoa Với Mức Lương Từ 200 Triệu

Tư vấn kết quả xét nghiệm của khách hàng

Thường trực tổng đài

Tư vấn, hướng dẫn, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng cho khách hàng

Làm báo cáo số liệu tư vấn khi cần

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương Từ 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệm bác sĩ Y khoa-hệ chính quy (Đa khoa, Sản, Nhi, Nội..v..v..)

Kinh nghiệm tư vấn tối thiểu 01 năm

Có kiến thức bệnh học nội khoa, đa khoa hoặc chuyên khoa khác

Kinh nghiệm thực hành khám, tư vấn và điều trị nội khoa, đa khoa hoặc chuyên khoa khác từ 6 tháng trở lên

Ưu tiên có CCHN

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 200.000.000 VNĐ - 250.000.000 VNĐ/năm;

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của Công ty, thưởng các dịp Lễ Tết (27/2, sinh nhật công ty, 30/04 & 01/05, 02/09, tết dương lịch) và tháng lương 13++;

Phụ cấp tiền ăn: 40.000 VNĐ/bữa;

Chế độ du lịch trong và ngoài nước cho CBNV;

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân (Chồng con và Tứ thân phụ mẫu) hằng năm bởi hệ thống y tế MEDLATEC GROUP;

Các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định của Luật lao động;

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ y khoa và các kỹ năng mềm;

Môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ SỐ MED-ON

