Tuyển Bác sĩ đa khoa BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: 148 Duyên Hải, Phường Duyên Hải, TP Lào Cai, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Bác sĩ đa khoa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện khám lâm sàng/cận lâm sàng.

Thực hiện chẩn đoán các bệnh (chủ yếu về mắt) cho bệnh nhân.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân theo từng tình trạng bệnh lý.

Thực hiện các thao tác, thủ thuật tiểu phẫu chuyên khoa.

Tham gia công tác khám tuyến theo phân công.

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Chuyên môn & Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc: Từ 10 - 15 triệu/ tháng + % thủ thuật.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của pháp luật lao động.

Hưởng ngày phép, hưởng thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia vào các hoạt động tập thể và sự kiện của bệnh viện.

Được trang bị đồng phục và các trang thiết bị phục vụ công việc (tùy thuộc vị trí công việc).

Hỗ trợ nơi ở cho nhân viên.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

Được hưởng ưu đãi khám chữa bệnh cho nhân viên và người nhà nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI

