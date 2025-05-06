Tuyển Bác sĩ đa khoa BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 15 Triệu

BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - LÀO CAI
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Bác sĩ đa khoa

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lào Cai: 148 Duyên Hải, Phường Duyên Hải, TP Lào Cai, Thành phố Lào Cai

Thực hiện khám lâm sàng/cận lâm sàng.
Thực hiện chẩn đoán các bệnh (chủ yếu về mắt) cho bệnh nhân.
Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân theo từng tình trạng bệnh lý.
Thực hiện các thao tác, thủ thuật tiểu phẫu chuyên khoa.
Tham gia công tác khám tuyến theo phân công.
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Chuyên môn & Ban lãnh đạo.

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc: Từ 10 - 15 triệu/ tháng + % thủ thuật.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của pháp luật lao động.
Hưởng ngày phép, hưởng thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia vào các hoạt động tập thể và sự kiện của bệnh viện.
Được trang bị đồng phục và các trang thiết bị phục vụ công việc (tùy thuộc vị trí công việc).
Hỗ trợ nơi ở cho nhân viên.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.
Được hưởng ưu đãi khám chữa bệnh cho nhân viên và người nhà nhân viên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 148 phố Duyên Hải, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Khu Vực

