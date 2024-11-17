Tuyển Bác sĩ đa khoa CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinschool Central Park, KĐT Vinhomes Central Park - 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

Lập và triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại cơ sở.

Triển khai thực hiện các hoạt động về y tế học đường tại trường theo quy định của liên ngành Y tế & giáo dục.

Tổ chức triển khai và quản lý các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, theo dõi sự phát triển của học sinh theo quy định.

Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho học sinh tại trường trong suốt năm học.

Xây dựng tủ thuốc và các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Phổ biến, giám sát việc thực hiện các quy định của ngành Y tế về an toàn học đường.

Tổ chức các khóa huấn luyện nghiệp vụ sơ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh cho giáo viên, nhân viên trong trường.

Phụ trách làm thủ tục mua mới, gia hạn bảo hiểm y tế cho học sinh hàng năm.

Phụ trách tổ chức khám sức khỏe cho học sinh định kỳ mỗi năm học.

Chủ động đề xuất giải pháp phòng chống dịch bệnh tại trường.

Phòng chống tai nạn học đường, sơ cứu và chuyển trẻ tới cơ sở y tế gần nhất khi xảy ra các trường hợp rủi ro.

Tham gia kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường.

Báo cáo hoạt động định kỳ tháng / quý / năm tới cơ quan chức năng theo quy định chế độ báo cáo của trường.

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp Trung cấp Y Sỹ Đa Khoa trở lên .

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Y tế học đường, có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng làm việc tại các phòng khám, bệnh viện, trường học.

Độ tuổi: =< 45 tuổi.

Biết sử dụng tin học văn phòng, nhanh nhẹn, trung thực.

Mức thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực thực tế.

Thưởng lương tháng 13, bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kì tại bệnh viện Quốc tế.

Thưởng hiệu quả làm việc hằng năm.

Giảm 50% học phí cho con theo học tại Vinschool.

Các chế độ đãi ngộ khác theo tập đoàn Vingroup.

