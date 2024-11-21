Tuyển Bác sĩ đa khoa Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Bác sĩ đa khoa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ đa khoa Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 37, tòa nhà Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bác sĩ đa khoa Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Xử lý các công việc liên quan đến công tác đánh giá rủi ro và chấp nhận bảo hiểm nhằm đảm bảo đúng quy trình và quy định của Tổng Công ty.
- Kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động của hệ thống cộng tác viên y tế, tham gia giám sát KTSK khách hàng khi có yêu cầu.
- Các công việc liên quan đến Dự án theo phân công của Lãnh đạo Phòng.
- Xử lý các công việc có liên quan trên hệ thống phần mềm quản lý.
- Giải quyết các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Y khoa
- Có kinh nghiệm thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế
Yêu cầu khác: Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm làm việc cùng lĩnh vực tại các DNBH nhân thọ

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh; thưởng hiệu quả làm việc dựa trên kết quả công việc và kết quả kinh doanh trong từng thời kỳ.
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành của nhà nước và các chế độ khác theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ, của Tập đoàn Bảo Việt.
- Health care cho CBNV và người thân; bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm bệnh ung thư cho CBNV.
- Các quyền lợi và phúc lợi khác:
+ Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc.
+ Chương trình nghỉ mát, du lịch; Phúc lợi các ngày Lễ/Tết, các dịp đặc biệt của CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 37 - Tòa nhà Keangnam Landmark Tower - Đường Phạm Hùng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bao-hiem-thu-nhap-tren-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job254351
