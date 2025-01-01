Tất cả địa điểm
Công việc biên phiên dịch tiếng anh

-

Có 9 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vigor Health
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh Công Ty TNHH Vigor Health làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vigor Health
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bình Dương Khánh Hòa Đã hết hạn 1 - 1.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 1 - 1.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Chi nhánh miền Bắc - Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ
Hạn nộp: 09/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh hiện đang rất sôi động, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những ai có khả năng ngôn ngữ tốt. Mức lương trung bình cho vị trí này rơi vào khoảng từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm và năng lực chuyên môn.

1. Nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh

Công việc biên phiên dịch được chia thành hai lĩnh vực chính: biên dịch và phiên dịch. Biên dịch (translation) tập trung vào việc chuyển ngữ các loại văn bản, tài liệu, sách, truyện, hay nội dung phim ảnh từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Trong khi đó, phiên dịch (interpretation) là quá trình truyền tải ý nghĩa của lời nói, bài phát biểu, hoặc hội thoại trong các cuộc họp, hội thảo, sự kiện, hay đàm phán giữa ít nhất hai bên, đảm bảo thông tin được truyền đạt kịp thời, chính xác.

Một hình thức cao cấp trong nghề phiên dịch là dịch cabin, được thực hiện trực tiếp tại các hội nghị, hội thảo quan trọng với yêu cầu chuyên môn cao hơn. Tùy thuộc vào nhu cầu của tổ chức hay doanh nghiệp, vị trí biên phiên dịch có thể chỉ tập trung vào một lĩnh vực hoặc bao gồm cả hai. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh tại Hà Nội, TP. HCM và nhiều địa phương khác vẫn luôn ở mức cao, đặc biệt tại các doanh nghiệp lớn với vốn đầu tư nước ngoài.

Sinh viên tốt nghiệp ngành biên phiên dịch tiếng Anh có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, từ các công ty dịch thuật, văn phòng công chứng, nhà xuất bản sách, đến các tổ chức chính phủ hay phi chính phủ. Có thể khẳng định rằng, thị trường việc làm trong lĩnh vực này vẫn rộng mở nhưng đòi hỏi ứng viên phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng tốt để đáp ứng các yêu cầu của công việc.

Nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh đang rất sôi động, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho ứng viên
Nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh đang rất sôi động, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho ứng viên

2. Mức lương trung bình của biên phiên dịch tiếng Anh

Thu nhập của biên phiên dịch tiếng Anh có sự chênh lệch dựa trên trình độ, kinh nghiệm cũng như tùy vào yêu cầu công việc cụ thể. Trung bình, mức lương dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Việc làm biên phiên dịch tiếng Anh

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Biên dịch tiếng Anh (Biết phiên dịch)

10.000.000 – 20.000.000

Phiên dịch tiếng Anh (Biết biên dịch)

15.000.000 – 25.000.000

Biên phiên dịch tiếng Anh

20.000.000 – 30.000.000

3. Phân biệt biên dịch và phiên dịch tiếng Anh

Biên dịch và phiên dịch tiếng Anh, hai lĩnh vực này có điểm chung là cầu nối ngôn ngữ nhưng lại khác biệt lớn về cách thức thực hiện, yêu cầu công việc cũng như đặc điểm chuyên môn. Cùng xem qua bảng so sánh chi tiết bên dưới để giúp bạn hiểu rõ hơn:

Tiêu chí

Phiên dịch

Biên dịch

Phương tiện

Nói

Văn bản

Thời gian

Thực hiện ngay tại thời điểm giao tiếp

Có thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện

Độ chính xác

Ưu tiên tốc độ, chấp nhận sai số nhỏ

Đòi hỏi mức độ chính xác cao tuyệt đối

Cách dịch

Dịch đồng thời hoặc nối tiếp

Dịch tỉ mỉ từng câu, từng đoạn

Sử dụng câu từ

Tập trung ý nghĩa chính

Chú trọng cả nội dung lẫn phong cách

Đặc điểm

  • Linh động

  • Thường xuyên di chuyển

  • Làm việc tại văn phòng

  • It di chuyển
Phân biệt sự khác nhau giữa Biên dịch và Phiên dịch
Phân biệt sự khác nhau giữa Biên dịch và Phiên dịch

4. Những việc làm biên phiên dịch tiếng Anh phổ biến

Ngành biên phiên dịch tiếng Anh hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều cơ hội nghề nghiệp đến từ các công ty lớn nhỏ. Tùy vào chuyên môn và sở thích, bạn có thể lựa chọn công việc biên dịch tài liệu hoặc phiên dịch trực tiếp trong các sự kiện quốc tế.

4.1. Phiên dịch tiếng Anh (Biết biên dịch)

Phiên dịch được hiểu là quá trình chuyển ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Việt (hoặc ngược lại) thông qua lời nói hoặc cử chỉ, đảm bảo nội dung truyền tải giữ nguyên giá trị ngữ nghĩa. Công việc này thường được thực hiện trong các cuộc giao tiếp giữa hai hoặc nhiều người khi họ không sử dụng chung một ngôn ngữ để các bên có thể hiểu rõ ý định và thông điệp của nhau.

Vì đặc thù phải dịch ngay tại chỗ, công việc phiên dịch đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cùng khả năng giao tiếp linh hoạt. Phiên dịch viên không bị giới hạn bởi áp lực về thời gian chuẩn bị nhưng cần nhanh nhạy và chính xác để đảm bảo mọi thông tin được truyền đạt một cách liền mạch, đầy đủ. Vai trò này yêu cầu ứng viên phải có kỹ năng ngôn ngữ tốt, tự tin, có kiến thức văn hóa đa dạng và xử lý tình huống nhanh.

4.2. Biên dịch tiếng Anh (Biết phiên dịch)

Biên dịch là quá trình chuyển đổi nội dung giữa hai ngôn ngữ thông qua các tài liệu, văn bản hoặc giấy tờ, đảm bảo sự chính xác, đầy đủ và hợp lý. Công việc này không yêu cầu thực hiện dịch trực tiếp trong các cuộc hội thoại nhưng đòi hỏi sự tập trung cao và thường gặp áp lực vì khối lượng công việc nhiều. Để đạt hiệu quả tốt, biên dịch viên cần sở hữu kiến thức dịch thuật vững chắc cùng sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực liên quan. Nhờ vậy, bản dịch sẽ phản ánh sát nghĩa và đảm bảo chất lượng.

4.3. Tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh

Biên phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc biên phiên dịch tiếng Việt sang tiếng Anh là công việc kết hợp giữa biên dịch và phiên dịch, trong đó người đảm nhận vị trí này phải chuyển đổi ngôn ngữ giữa tiếng Anh và ngôn ngữ khác thông qua cả văn bản và lời nói. Biên phiên dịch viên không chỉ làm việc với tài liệu, văn bản cần dịch thuật mà còn tham gia trực tiếp vào các cuộc hội thoại, hội nghị, hoặc sự kiện để hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ.

Công việc này đòi hỏi khả năng ngôn ngữ toàn diện, bao gồm kỹ năng viết chính xác và kỹ năng giao tiếp linh hoạt. Biên phiên dịch viên cần có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực liên quan, sự cẩn thận trong biên dịch văn bản và phản xạ nhanh nhạy khi thực hiện phiên dịch tại chỗ. Sự kết hợp giữa hai vai trò này mang lại tính đa năng và mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, đặc biệt tại các tổ chức quốc tế hay doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Biên phiên dịch tiếng Anh là công việc kết hợp giữa biên dịch và phiên dịch
Biên phiên dịch tiếng Anh là công việc kết hợp giữa biên dịch và phiên dịch

5. Hình thức tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh

Hình thức tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh hiện nay khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu công việc linh hoạt từ nhiều đối tượng ứng viên. Các công ty, tổ chức luôn tìm kiếm những ứng viên phù hợp với các hình thức làm việc khác nhau, từ part-time, full-time đến online. Dưới đây là một số hình thức tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh phổ biến.

5.1 Việc làm biên phiên dịch tiếng Anh Part-Time

Việc làm biên phiên dịch tiếng Anh Part-Time thường phù hợp với những người có lịch trình không cố định hoặc đang tìm kiếm công việc làm thêm. Hình thức này linh hoạt về thời gian, giúp người làm dễ dàng cân đối giữa công việc, học tập và cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, công việc này yêu cầu ứng viên có kỹ năng làm việc độc lập và khả năng xử lý nhanh chóng các tài liệu, văn bản.

5.2 Việc làm biên phiên dịch tiếng Anh Full-Time

Đối với những ai muốn phát triển sự nghiệp lâu dài trong ngành biên phiên dịch, việc làm Full-Time là một lựa chọn lý tưởng. Công việc này không chỉ giúp ứng viên ổn định về tài chính mà còn mang đến cơ hội thăng tiến cũng như tích lũy kinh nghiệm chuyên môn lâu dài. Việc làm Full-Time yêu cầu các ứng viên có trình độ tiếng Anh vững vàng cùng khả năng làm việc dưới áp lực thời gian.

5.3 Việc làm biên phiên dịch tiếng Anh Online

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ - internet, việc làm biên phiên dịch tiếng Anh Online trở thành một xu hướng phổ biến. Công việc này mang lại sự linh hoạt tối đa, cho phép ứng viên làm việc từ bất cứ đâu, miễn là có kết nối internet. Đây là cơ hội tuyệt vời cho những ai yêu thích công việc tự do và muốn làm việc trong môi trường quốc tế mà không bị giới hạn về khoảng cách địa lý.

Hình thức tuyển biên phiên dịch tiếng Anh hiện nay khá đa dạng từ full-time, part-time đến online
Hình thức tuyển biên phiên dịch tiếng Anh hiện nay khá đa dạng từ full-time, part-time đến online

6. Khu vực tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh nhiều

Thị trường việc làm biên phiên dịch tiếng Anh tại Việt Nam đang ngày càng sôi động, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn. Mỗi thành phố đều có những đặc điểm riêng biệt về nhu cầu tuyển dụng, tạo cơ hội cho ứng viên tìm được công việc phù hợp với năng lực và sở thích.

6.1. Việc làm biên phiên dịch tiếng Anh tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa - kinh tế của Việt Nam, nơi có nhiều tổ chức, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp quốc tế. Nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh tại đây rất lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thương mại quốc tế, ngoại giao, giáo dục và du lịch. Các công ty, tổ chức tại Hà Nội tìm kiếm ứng viên có trình độ tiếng Anh cao, kỹ năng biên phiên dịch chuyên sâu.

Theo báo cáo tuyển dụng hàng quý, Hà Nội ghi nhận hàng nghìn cơ hội việc làm biên phiên dịch tiếng Anh, đặc biệt trong các ngành dịch thuật pháp lý và tài chính.

6.2. Việc làm biên phiên dịch tiếng Anh tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, với vị trí chiến lược nằm giữa miền Trung, thu hút nhiều khách du lịch và các doanh nghiệp trong, ngoài nước. Nhu cầu biên phiên dịch tiếng Anh tại Đà Nẵng chủ yếu tập trung trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, dịch vụ, nơi yêu cầu các ứng viên có khả năng giao tiếp thành thạo và dịch thuật chính xác. Mặc dù số lượng tin tuyển dụng không nhiều như ở các thành phố lớn nhưng đây vẫn là cơ hội tốt cho những ai yêu thích công việc tự do này.

6.3. Việc làm biên phiên dịch tiếng Anh tại TP. HCM

TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, với hàng ngàn doanh nghiệp quốc tế và công ty đa quốc gia. Nhu cầu biên phiên dịch tiếng Anh tại đây cực kỳ cao, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin, xuất nhập khẩu và tiếp thị quốc tế. Thành phố tập trung nhiều công ty đa quốc gia, tổ chức quốc tế, tạo ra lượng lớn công việc cho các biên phiên dịch. Theo thống kê sơ bộ, hàng ngày có hàng trăm tin tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh được đăng tải trên các trang web việc làm uy tín.

6.4. Việc làm biên phiên dịch tiếng Anh tại Cần Thơ

Cần Thơ, trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, đang phát triển mạnh mẽ trong các ngành nông nghiệp, thủy sản và thương mại. Mặc dù nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh ở đây không lớn như các thành phố nhưng lại rất cần thiết trong việc hỗ trợ giao thương quốc tế với nhiều dự án hợp tác đầu tư. Các công ty tại Cần Thơ chủ yếu tìm kiếm biên phiên dịch có khả năng giao tiếp tốt và am hiểu về lĩnh vực chuyên môn.

6.5. Việc làm biên phiên dịch tiếng Anh tại Biên Hòa

Biên Hòa là một trong những thành phố công nghiệp lớn tại miền Nam, với hàng loạt khu công nghiệp và doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. Nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh tại Biên Hòa chủ yếu phục vụ cho các công ty nước ngoài và các dự án sản xuất quốc tế.

Các thành phố lớn như Hà Nội, HCM, Đà Nẵng là những nơi tập trung nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh lớn
Các thành phố lớn như Hà Nội, HCM, Đà Nẵng là những nơi tập trung nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh lớn

7. Mô tả chi tiết công việc của biên phiên dịch tiếng Anh

Công việc của biên phiên dịch tiếng Anh đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng ngôn ngữ và sự hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực chuyên môn mà họ phụ trách. Đây là công việc mang tính linh hoạt cao, yêu cầu người làm có khả năng xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác. Cùng xem qua mô tả chi tiết công việc dưới đây:

  • Biên dịch tài liệu: Dịch các tài liệu, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại, đảm bảo nội dung chính xác, phù hợp với ngữ cảnh.

  • Phiên dịch trực tiếp: Thực hiện phiên dịch trong các cuộc họp, hội thảo, sự kiện quốc tế, giúp người tham gia giao tiếp hiệu quả bằng cách chuyển ngữ tức thời.

  • Biên soạn tài liệu: Chỉnh sửa, biên tập lại các tài liệu, bản dịch sao cho dễ hiểu, mượt mà, đảm bảo giữ nguyên ý nghĩa ban đầu của văn bản.

  • Nghiên cứu và tham khảo thuật ngữ chuyên ngành: Tìm kiếm, nghiên cứu các thuật ngữ chuyên ngành để nâng cao độ chính xác trong công việc biên phiên dịch.

  • Dịch thuật trong lĩnh vực chuyên môn: Thực hiện dịch các tài liệu thuộc các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, pháp lý, y tế, kỹ thuật, đảm bảo chất lượng bản dịch chuyên sâu.

  • Kiểm tra chất lượng bản dịch: Rà soát, kiểm tra lại các bản dịch để phát hiện lỗi ngữ pháp, từ vựng, đảm bảo bản dịch hoàn chỉnh, chính xác.

Công việc của biên phiên dịch tiếng Anh đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng ngôn ngữ và sự hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực chuyên môn
Công việc của biên phiên dịch tiếng Anh đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng ngôn ngữ và sự hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực chuyên môn

8. Yêu cầu đối với tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh

Để đáp ứng yêu cầu của công việc biên phiên dịch tiếng Anh, ứng viên cần sở hữu một số kỹ năng và phẩm chất chuyên môn nhất định. Các tiêu chí cụ thể bao gồm:

  • Trình độ tiếng Anh vững vàng: Đảm bảo khả năng sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên ngành. Việc hiểu và truyền đạt chính xác thông tin là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng công việc.

  • Kỹ năng biên dịch chuyên nghiệp: Ứng viên cần có kỹ năng dịch thuật chuẩn xác, mượt mà, đặc biệt khi xử lý tài liệu pháp lý, kỹ thuật hoặc tài chính. Việc này giúp duy trì tính chuyên môn và độ tin cậy của bản dịch.

  • Khả năng làm việc dưới áp lực: Công việc biên phiên dịch thường yêu cầu hoàn thành nhanh chóng trong thời gian ngắn, nhất là trong các cuộc họp hoặc sự kiện quốc tế. Sự điềm tĩnh và khả năng xử lý tình huống hiệu quả là yếu tố không thể thiếu.

  • Kiến thức về các lĩnh vực chuyên môn: Biên phiên dịch viên cần có hiểu biết về các lĩnh vực như kinh tế, y tế, pháp lý để có thể dịch chính xác các thuật ngữ chuyên ngành. Điều này giúp tránh sai sót và tăng độ chính xác trong bản dịch.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Kỹ năng giao tiếp tốt giúp biên phiên dịch viên có thể dễ dàng hợp tác với đồng nghiệp và khách hàng. Điều này đặc biệt quan trọng trong các dự án nhóm hoặc khi phải dịch trực tiếp trong cuộc họp.

Đi kèm với nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh ngày càng lớn là những yêu cầu rất cao và khắt khe đối với ứng viên cho vị trí này
Đi kèm với nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh ngày càng lớn là những yêu cầu rất cao và khắt khe đối với ứng viên cho vị trí này

9. Trường đào tạo ngành ngôn ngữ Anh uy tín nhất tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Anh hiện nay đang ngày càng trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ đam mê ngôn ngữ và văn hóa quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã xây dựng chương trình đào tạo uy tín, đạt chuẩn quốc tế. Dưới đây là danh sách các trường đào tạo ngành ngôn ngữ Anh uy tín tại Việt Nam trong năm 2024.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn (2024)

Học phí/ kỳ (2024)

Hà Nội

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

D01, D02, D04

27.5

15.000.000 VNĐ

Hà Nội

Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

D01, D02, D04

26.0

13.000.000 VNĐ

TP.HCM

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Ngôn ngữ Anh

D01

24.5

18.000.000 VNĐ

TP.HCM

Đại học Sư phạm TP.HCM

Ngôn ngữ Anh

D01

25.0

17.500.000 VNĐ

Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Anh

D01

23.5

12.000.000 VNĐ

Cần Thơ

Đại học Cần Thơ

Ngôn ngữ Anh

D01

22.0

10.500.000 VNĐ

Hải Phòng

Đại học Hải Phòng

Ngôn ngữ Anh

D01

21.5

9.500.000 VNĐ

Bình Dương

Đại học Thủ Dầu Một

Ngôn ngữ Anh

D01

22.0

14.000.000 VNĐ
Nhiều trường đại học Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh với tiêu chuẩn chất lượng cao
Nhiều trường đại học Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh với tiêu chuẩn chất lượng cao

Tuyển dụng biên phiên dịch tiếng Anh là một lĩnh vực đang có nhu cầu lớn trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp toàn cầu. Mức lương cho biên phiên dịch tiếng Anh dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và yêu cầu công việc. Với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, tiềm năng nghề nghiệp trong ngành biên phiên dịch tiếng Anh vẫn rất rộng mở, hứa hẹn cơ hội thăng tiến và phát triển lâu dài cho những người yêu thích việc sử dụng ngôn ngữ hàng ngày.