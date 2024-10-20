Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 22 Hồ Giám, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Anh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
• Nhận tài liệu từ Quản lý dự án, kiểm tra nội dung tài liệu
• Dịch tài liệu theo yêu cầu
• Bàn giao bản dịch đã hoàn thành đúng thời gian quy định
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4 hoặc sinh viên mới ra trường các khoa, ngành ngoại ngữ, ngoại thương, kinh tế
• Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng
• Thành thạo tin học văn phòng
• Chăm chỉ, chịu khó, chủ động trong công việc
• Không ngại thử sức ở lĩnh vực mới
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm biên dịch sách, truyện, tài liệu...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ phụ cấp từ 2-3 triệu Được đào tạo/huấn luyện về quy trình của từng dự án Được hỗ trợ dấu thực tập theo quy định Hưởng thù lao theo từng dự án (sẽ trao đổi trực tiếp khi PV) Cơ hội được nhận làm nhân viên chính thức của Công ty sau khi tốt nghiệp nếu đáp ứng được yêu cầu công việc
Được hỗ trợ phụ cấp từ 2-3 triệu
Được đào tạo/huấn luyện về quy trình của từng dự án
Được hỗ trợ dấu thực tập theo quy định
Hưởng thù lao theo từng dự án (sẽ trao đổi trực tiếp khi PV)
Cơ hội được nhận làm nhân viên chính thức của Công ty sau khi tốt nghiệp nếu đáp ứng được yêu cầu công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
