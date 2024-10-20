Tuyển Biên phiên dịch tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Hồ Giám, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Anh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Nhận tài liệu từ Quản lý dự án, kiểm tra nội dung tài liệu

• Dịch tài liệu theo yêu cầu

• Bàn giao bản dịch đã hoàn thành đúng thời gian quy định

Yêu Cầu Công Việc

• Sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4 hoặc sinh viên mới ra trường các khoa, ngành ngoại ngữ, ngoại thương, kinh tế

• Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng

• Thành thạo tin học văn phòng

• Chăm chỉ, chịu khó, chủ động trong công việc

• Không ngại thử sức ở lĩnh vực mới

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm biên dịch sách, truyện, tài liệu...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ phụ cấp từ 2-3 triệu Được đào tạo/huấn luyện về quy trình của từng dự án Được hỗ trợ dấu thực tập theo quy định Hưởng thù lao theo từng dự án (sẽ trao đổi trực tiếp khi PV) Cơ hội được nhận làm nhân viên chính thức của Công ty sau khi tốt nghiệp nếu đáp ứng được yêu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ

